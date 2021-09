Congo-Brazzaville: Génération "Nappy" - la célébration et la valorisation du cheveu crépu perpétuées dans un livre

Depuis plusieurs années, les femmes noires mènent un grand combat, partout dans le monde, pour l'acceptation et la valorisation des cheveux crépus. Ce, en raison de nombreux stéréotypes et du complexe liés aux différences raciales. "Le petit manuel des coiffures crépues" est un livre qui s'inscrit dans cette vision.

Après un premier ouvrage intitulé "Petit manuel du cheveu crépu" publié en 2016, Nathalie Avomo Essono a récemment publié un second livre, "Le petit manuel des coiffures crépues", illustré cette fois-ci par Keiry Mounievou. Ce livre s'inspire du parcours de son autrice qui aspirait à mieux appréhender et valoriser son héritage culturel, mais également du manque de manuels en français concernant les cheveux crépus.

A travers cet ouvrage, les deux femmes gabonaises, résidant en France, souhaitent donc accompagner toutes celles, qui comme elles, ont choisi de porter fièrement leurs cheveux naturels. La vision étant notamment de briser les idées reçues sur le fait que les cheveux crépus et frisés sont difficiles à entretenir, à coiffer ou encore à embellir.

Structuré en 700 pages, "Le petit manuel des coiffures crépues" compile des astuces, conseils, idées et modèles, mais également des portraits et des interviews de femmes de 5 à 55 ans. Il se veut un condensé de deux cents coiffures à réaliser essentiellement sur les cheveux crépus et frisés de femmes noires, que ceux-ci soient longs, courts, bouclés ou crépus. Avec des illustrations, des détails et des explications en images, étape par étape, ce livre est un véritable joyau qui pérennise la beauté des cheveux des femmes noires.

Pour Nathalie Avomo Essono, revenir au naturel n'est pas juste un effet de mode car de plus en plus de femmes ont jugé de s'accepter telles qu'elles sont en gardant leurs cheveux naturels. « "Le petit manuel des coiffures crépues" est par conséquent un livre indispensable qui les accompagnera dans l'entretien et la mise en valeur de leurs cheveux ! Soyez inspirée au quotidien avec ce livre », a partagé l'autrice.