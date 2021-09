Congo-Brazzaville: L'art et la manière - et si on parlait d'argent ?

Dans une société où l'argent occupe une place prépondérante mais qui demeure pourtant un sujet tabou, le fait d'en parler, de l'utiliser et de l'échanger doit reposer sur un socle fiable de valeurs et de savoir-faire, afin de se préserver des intentions malveillantes environnantes et ne pas se trouver être une pierre d'achoppement pour ses pairs.

Quel que soit ce que chacun peut en dire, l'argent n'est pas méprisable. Il est utile pour vivre. Bien qu'utile, il n'est pourtant pas une fin en soi : il ne comble pas les autres domaines de la vie tels que les relations ou la santé. Il contribue avec eux à l'harmonie complète de la personne humaine. Dans son versant obscur, l'argent est utilisé comme un instrument de manipulation, de discrimination et de domination. Il est alors important de pouvoir le mettre et le laisser à sa juste place.

L'argent est à manipuler avec discrétion

Hérité ou obtenu à la sueur de son front, il existe une façon " noble " de manipuler de l'argent. Les billets de banque sont idéalement gardés dans un portefeuille. Il ne faut pas les lécher ni les faire claquer entre ses doigts comme le ferait un banquier. Il ne faut pas non plus les froisser ou les plier comme on le ferait avec un vulgaire mouchoir de papier. Pour le travail, la santé, les efforts, la sueur et le temps qu'il nécessite, l'argent mérite d'être traité avec respect.

Les cartes bancaires permettent plus de discrétion quant à l'usage de l'argent. Lorsque l'on fait un cadeau en argent ou que l'on paie en espèces devant un tiers, la bonne éducation voudrait qu'on en cache le montant. En cas de règlement de sommes empruntées à des proches, il faut avoir à cœur de leur rendre leur dû à la date prévue pour ne pas les mettre en difficulté ; car même si cet argent fait partie de leur superflu, il est à eux, tout comme leur revient le choix d'en faire ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent. Vous avez la responsabilité, au nom de votre fiabilité, de vous défaire de vos dettes aux délais prévus et d'entretenir une bonne hygiène financière.

Le règlement de dettes entre proches se fait par argent ou par chèque placés dans une enveloppe, facultativement avec un mot de remerciement pour la confiance accordée.

A ne pas faire

- Il ne faut pas étaler ses richesses à tout venant. Il est sage de se garder d'exhiber biens, argent, achats et gadgets avec complaisance ou arrogance ; ni même de mentionner le prix auquel vous avez acquis telle ou telle autre chose. Ces informations sont de l'ordre de votre vie privée.

- Il ne faut pas se lamenter de la dureté des temps de " sécheresse " dans des milieux publics. S'il vous est possible de flotter encore par ces moments, certains se noient ; vos plaintes ne seront pas pour les aider à ne serait-ce que flotter comme vous vous pouvez encore le faire.

- Il ne faut pas demander à quelqu'un, sauf dans un cadre d'entreprise, combien il gagne. C'est une information privée qu'il partage ou non, selon les cultures et les dispositions individuelles, avec son ou sa partenaire de vie.

- Il ne faut pas aborder des discussions sur la fortune et les moyens de l'acquérir sur la place publique. Cela est réservé aux cercles d'éducation, de génération et de gestion d'argent auxquels on appartient.