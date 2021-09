Congo-Brazzaville: Forum d'orientation Campus France - La 6e édition débutera le 28 septembre

Dans le souci de permettre aux étudiants de différentes filières de déterminer leur orientation à venir, Campus France Congo organise, du 28 septembre au 2 octobre dans les deux villes capitales congolaises, la sixième édition du forum de l'orientation et des études en France et au Congo.

Le Forum se déroulera les 28 et 29 septembre à l'Institut français du Congo à Brazzaville puis les 1er et 2 octobre à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire. Prévu en format hybride, notamment en ligne et en présentiel, il vise à aider les étudiants dans leurs choix d'orientation, dans la découverte des métiers de demain ainsi qu'en leur offrant un aperçu des débouchés professionnels au Congo.

En effet, l'initiative d'orientation d'études est un rendez-vous important qui aide les étudiants à compter non seulement sur les avantages d'être dans un établissement d'enseignement supérieur, mais aussi de construire leur projet tant sur le plan scolaire que professionnel.

Pour permettre à ces derniers de s'orienter et de s'informer dans des métiers précis, plusieurs conférences sur des métiers comme la santé, l'informatique et télécommunications, le droit, la banque et finance, BTP, la communication et médias, seront au menu. Des séances d'information sur différentes filières, à savoir anglais, biologie, physique figureront également au cœur des échanges au profit des étudiants.

Rappelons qu'en 2020, pour des raisons de sécurité sanitaire liée à pandémie à coronavirus (covid-19), l'événement s'était déroulé en mode virtuel et plus de 5000 participants avaient répondu présent à l'appel.