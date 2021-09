Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2021-2022 - Le Praased présente les cahiers d'activités du primaire et du collège

Le coordonnateur du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased), Calixte Kolyardo, a présenté à la presse nationale, le 24 septembre à Brazzaville, les cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs élaborés suivant l'approche par compétences.

Les nouveaux outils pédagogiques permettront d'améliorer le rendement scolaire au primaire et au collège, et de renforcer l'efficacité de certains systèmes de gestion. Elaborés par une commission mise en place par le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, ces cahiers d'activités de Cp1, Cp2, 6e et 5e ont été approuvés à l'issue des travaux de l'atelier national de validation des nouveaux programmes éducatifs, organisé du 3 au 8 septembre à Brazzaville.

« La particularité de ces nouveaux programmes, c'est de permettre aux élèves de se former sur les thèmes d'actualités fondés sur les situations du vécu social afin de rendre plus aptes les apprenants à affronter la vie quotidienne », a indiqué Calixte Kolyardo.

En fonction de l'âge des élèves et de leur niveau d'études, le cahier n'aura pas le même usage ni les mêmes contenus. Un élève de maternelle n'écrit pas; un élève de CP, de CE1 ou de CE2 écrit moins qu'un élève de 6e et 5e. L'organisation des apprentissages n'est pas aussi la même selon ces différentes classes.

Au CP2, par exemple, les apprenants seront désormais appréciés suivant les expressions comme "j'écris, je lis, je complète, j'entoure, je copie et je m'exerce à la maison... " une façon d'opérer un apprentissage en profondeur et non plus superficiel à cause d'une surcharge de contenus.

Ces cahiers d'activités pédagogiques mettent en application les éléments vus au cours et facilitent l'apprenant à se préparer aux grandes échéances. Dans leurs contenus, on y trouve les pages de « Lexique et communication », « Grammaire et verbe », "d'auto-évaluation" pour accompagner les élèves dans leur choix des méthodes d'apprentissage.

« Dans les cahiers d'activités qui concernent le français, les aspects liés à l'instruction civique ont été insérés parce que tout cela concourt aux objectifs prévus par les ODD », a ajouté le coordonnateur du Praased.

Rappelons que ce projet est issu de l'accord de financement entre le gouvernement de la République du Congo et l'Association internationale de développement, en vue de rendre opérationnelle la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025. Financé à hauteur de soixante-dix millions de dollars américains, le Praased aidera à créer un système d'enseignement général compétitif, en mesure de soutenir l'amélioration de la qualité de l'éducation, de favoriser l'utilisation efficiente des ressources humaines et de créer un système de gestion du secteur plus efficace.