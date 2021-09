Congo-Brazzaville: Rire - Brazzaville accueille la 14e édition du festival Tuseo

L'événement aura lieu du 28 au 30 octobre à l'Institut Français du Congo. Avec des places limitées, il se déroulera en présentiel comme en virtuel, dans le strict respect des mesures barrières.

Après une édition en ligne réussie en 2020, la 14e édition vient avec une programmation particulièrement nationale. Pour ce nouveau rendez-vous, il sera question de permettre aux professionnels et aux débutants dans le domaine du divertissement de porter leurs talents à la connaissance du public. Sur ce, les adeptes du rire auront l'occasion de voir sur scène des artistes tels Stéphanie Bluetooth, Rosemary Omorogbe, Malika, Robin, M l'Honorable, Bruno Alves, Juste Parfait et Black Panda. La ville de Pointe-Noire sera représentée par Juste Matondo et Pavely Manga, deux humoristes à découvrir exceptionnellement.

Au programme de cet événement, des spectacles, des ateliers et des conférences en ligne qui seront animés pendant deux jours par la promotrice de l'événement, Lauryathe Bikouta, et Eric Loembet.

La nouveauté de cette année est la diffusion sur toutes les chaînes de télévision et radio nationales du spectacle « Le député fou » de l'humoriste Fortuné Bateza

Initié en 2003 par Lauréate Bikouta, Tuseo est le festival international du rire en République du Congo. Depuis 2004, il œuvre pour la promotion de la création contemporaine des humoristes d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L'objectif est de faire de Brazzaville le carrefour international où artistes, producteurs, managers, directeurs des festivals, acheteurs et diffuseurs de spectacles se côtoient pour promouvoir les créations du rire à travers les supports audiovisuels, écrits, multimédia et internet.

Soulignons que le festival connaît depuis peu des éditions purement annuelles grâce à la forte demande du public.