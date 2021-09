Togo: Gilchrist Olympio va bien

Gilchrist Olympio, le président de l'UFC (opposition), va bien et suit les dossiers de près. C'est ce qu'a indiqué son conseiller, Séna Alipui, vice-président de l'Assemblée nationale.

Il vient de le rencontrer à Paris.

'Le président se porte bien. Il suit tous les dossiers et confie graduellement des responsabilités de plus en plus importantes à ses lieutenants. Il nous manque à tous et c'est une des raisons de ma visite à Paris, car comme on dit, là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à aller. Nous avons évoqué la question de son retour, et celui-ci est imminent', a-t-il confié vendredi.

Lors de leurs échanges, les deux hommes ont évoqué la situation politique, les conclusions des travaux de la CNAP (Concertation nationale des acteurs politiques) et parlé du fonctionnement du parti.