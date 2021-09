Algérie: Bekkai appelle à l'accélération de l'amélioration de la situation des établissements de formation relevant du secteur

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkai, a appelé jeudi à l'impératif d'accélérer l'amélioration de la situation des établissements de formation et des instituts relevant du secteur notamment à travers la révision des statuts régissant leur fonctionnement tout en se conformant aux lois et dispositions relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ces instructions ont été données lors d'une réunion présidée par M. Bekkai sur l'examen de la situation pédagogique et administrative des établissements de formation sous tutelle, précise un communiqué publiée sur la page Facebook du ministère.

Cette réunion, tenue dans le cadre de la valorisation des ressources humaines et du perfectionnement des établissements de formation des instituts du secteur, s'est déroulée en présence de cadres du ministère et de directeurs d'instituts et d'établissements de formation relevant du secteur.