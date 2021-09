Cote d'Ivoire: Industrie laitière - Le Premier Ministre Patrick Achi émet le vœu de la création d'une filière laitière intégrée en Côte d'Ivoire

Le Premier Ministre Patrick Achi, a souhaité le 23 septembre 2021 à Abidjan, la création d'une filière laitière intégrée en Côte d'Ivoire, en sollicitant l'expertise de l'entreprise de produits laitiers FrieslandCampina.

C'était lors de la double cérémonie d'inauguration du siège régional de FrieslandCampina et des festivités du centenaire d'une de ses marques.

« J'invite FrieslandCampina à faire bénéficier notre pays du transfert de compétences et de technologies, en vue de créer en Côte d'Ivoire, une filière laitière totalement intégrée. Celle-ci aura, en amont, le soutien et l'accompagnement des nationaux pour la création et le développement de PME et fermes laitières, capables d'approvisionner ces unités industrielles », a déclaré Patrick Achi.

Pour le Chef du gouvernement, l'inauguration du siège régional Afrique et la célébration des 100 ans de présence de la marque "Bonnet Rouge" en Côte d'Ivoire, vient confirmer la confiance que l'entreprise place en la Côte d'Ivoire. Elle vient, a-t-il poursuivi, récompenser les nombreux efforts du gouvernement en matière de réformes pour améliorer continuellement l'environnement des affaires et l'attractivité structurelle du pays.

Au-delà de ce projet, il a invité FrieslandCampina à s'engager à renforcer et à diversifier sa présence dans le secteur industriel ivoirien, en réalisant des investissements dans la valorisation du large éventail de produits dont dispose notre pays.

Patrick Achi a exhorté les investisseurs privés nationaux et internationaux à saisir toutes les opportunités d'investissement qui se présentent en Côte d'Ivoire dans les dix secteurs stratégiques définis dans la Vision 2030 du Président Alassane Ouattara et le Plan National de Développement (PND 2021-2025).

Pour le Premier Ministre, les chaînes de valeur compétitives dont dispose le pays sont, entre autres, les secteurs de l'agriculture, les industries agro-alimentaires, le tourisme et l'hôtellerie, les mines, les industries légères et d'équipements, l'industrie pharmaceutique, le textile, l'industrie de la construction et de l'habitat, les transports, l'économie numérique, les arts et l'industrie culturelle et créative...