Cote d'Ivoire: Relance post-Covid-19 - Le gouvernement ivoirien signe un accord de 100 milliards de FCFA avec la « Team Europe »

Le gouvernement ivoirien et l'Union Européenne (UE), la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et l'Allemagne, en tant que « Team Europe » ont signé le 23 septembre 2021 à Abidjan, plusieurs accords d'un montant global de 100 milliards de FCFA pour soutenir la relance économique post-Covid-19 et le renforcement du système de santé et de solidarité de la Côte d'Ivoire.

La cérémonie a été présidée par le Premier Ministre Patrick Achi, en présence du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, et de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo.

Ces accords portent sur le financement du Fonds de solidarité Covid-19 destiné aux populations vulnérables d'un montant de cinq millions d'euros (3,2 milliards de FCFA) et sur une assistance technique de la BEI et de l'UE pour un appui à l'amélioration des systèmes de diagnostics sanitaires en Côte d'Ivoire, d'un montant de 12,5 millions d'euros qui est couplé à une garantie de 80 millions d'euros.

Les partenaires de la Côte d'Ivoire ont aussi décaissé 24 millions d'euros sous la forme d'un appui budgétaire de l'UE pour le Fonds PME grandes entreprises et 30 millions d'euros au titre du prêt alloué par la banque allemande KFW au Fonds Covid-19, soit un montant total de 54 millions d'euros (35,4 milliards de FCFA).

« L'ensemble des engagements et décaissements cumule aujourd'hui à 151,5 millions d'euros, soit près de 100 milliards de FCFA pour les quatre conventions. Je note que trois de ces conventions visent à soutenir le Plan de Riposte Économique, Social et Humanitaire contre la Covid-19 mis en place par le gouvernement aux premiers heures de la survenance de la pandémie dans notre pays », a indiqué le Premier Ministre.

Le Chef du gouvernement a salué l'excellente coopération multiforme qui lie la Côte d'Ivoire à l'UE depuis maintenant 60 ans. « Avec l'adoption prévue, cette année, d'un nouvel accord entre l'UE et l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), je ne doute pas que cette coopération se renforcera davantage sur la base de nos intérêts communs et de nos priorités nationales », a conclu Patrick Achi.