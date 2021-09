Ethiopie/Togo: [Exclu] Ouro-Agoro Ismaël - Signature en Ethiopie, ambitions, les confidences du Togolais

interview

Ouro-Agoro Ismaël se confie sur les détails de sa signature en Ethiopie. Annoncé vers le Maroc, l'international togolais, qui a terminé deuxième meilleur buteur du récent championnat avec l'ASCK, s'est engagé il y a quelques semaines en faveur de St George, le club historique de l'Ethiopie. Le robuste attaquant nous confie dans un entretien exclusif les contours de son départ et ses ambitions à l'approche du démarrage du championnat.

Quelques semaines après sa signature à Saint George, Ouro-Agoro Ismaël se prépare activement pour le démarrage de la nouvelle saison. Absent lors des deux précédentes rencontres des Eperviers du Togo, l'attaquant international veut marquer son passage en en Ethiopie.

Africa Top Sports : Parlez-nous des contours de votre transfert vers l'Ethiopie

Ouro-Agoro Ismaël : Mon départ du Togo n'a pas été facile. Il y avait plusieurs contacts, beaucoup d'appels mais vu le niveau de mon championnat, c'était un peu compliqué. Et quand l'offre de St George est venue, elle était concrète. Et je n'ai pas hésité à saisir ma chance.

Quelques jours avant votre arrivée en Ethiopie on vous annonçait dans un premier temps proche du Maroc, qu'est ce qui s'est passé finalement ?

Oui, on m'annonçait vers plusieurs destinations surtout au Maroc mais j'ai décidé de venir en Ethiopie vu l'ambition du club et tout ce qu'il m'a proposé. Ce sont des facteurs importants qui ont pesé dans ma décision finale. Il y a ce que le public veut et la réalité du mercato. Je suis content d'être ici et je me battrai pour m'imposer.

St George SC a terminé 3e de la saison dernière. Cette saison quels sont les objectifs ?

L'ambition du club cette saison, c'est d'être champion pour pouvoir disputer la coupe continentale. Cela fait deux ans que St George n'a plus joué les compétitions continentales. Donc cette saison, on veut à tout prix revenir.

Le championnat éthiopien démarre dans quelques jours, en octobre, quelles sont vos ambitions personnelles

J'étais deuxième meilleur du championnat au pays la saison dernière. Cette saison c'est un nouveau challenge. C'est ma première expérience à l'extérieur. Je sais que ça ne va pas être facile mais l'objectif reste toujours le même. Je veux être parmi les meilleurs et s'il le faut être le meilleur buteur du championnat éthiopien. Je me bats pour cela depuis mon arrivée ici pour être prêt dès l'entame du championnat.

La 15 ème édition de l'Addis Abeba City Cup a lieu à partir de ce weekend. Ismaël a-t-il des objectifs précis pour ce tournoi ?

Effectivement on démarre la coupe ce weekend. J'espère déjà m'imposer pour bien lancer ma saison. Ce sera bien psychologiquement avant le championnat.

Il y a eu beaucoup de commentaires sur votre destination. Parlez-nous du football en Ethiopie, ses particularités.

Le football Ethiopien est beaucoup plus tactique, un jeu de construction. Ils ne privilégient pas le jeu direct mais ils sont très résistants et une vitesse d'exécution très rapide. Il y a également des joueurs internationaux étrangers dans ce championnat et ce qui fait que tout n'est pas gagné d'avance. Mais je reste convaincu qu'avec sérieux et travail je vais y arriver.