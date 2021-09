Cote d'Ivoire: Journée mondiale du tourisme/JMT 2021 - La 41e édition sous le signe de la croissance inclusive

La Côte d'Ivoire, abrite les festivités officielles, sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), autour du thème : « Le tourisme pour une croissance inclusive », ce lundi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, abrite, ce lundi 27 septembre, la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme (JMT) dont le thème retenu par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est « Le tourisme pour une croissance inclusive ». La cérémonie d'ouverture se tiendra, à partir de 9h, au Palais des congrès, sous la présidence de SEM Patrick Achi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, et sous l'égide de SEM Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l'OMT.

Faut-il le rappeler, c'est lors de la 23e Assemblée générale de l'OMT, à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2019, que la Côte d'Ivoire a été désignée, à l'unanimité des membres, comme pays-hôte de cette 41e édition.

Au-delà de l'aspect festif, la thématique centrale qui sous-tend cette JMT, vise à cerner les contours de l'activité touristique qui devraient favoriser un épanouissement des territoires et des populations. Principalement en Afrique. La notion de croissance inclusive, en effet, est fondée sur l'idée selon laquelle la croissance économique est importante mais pas suffisante pour générer une augmentation durable du bien-être, qui suppose un partage équitable des dividendes de la croissance entre individus et groupes sociaux.

Au sujet donc du thème, « Le tourisme pour une croissance inclusive », le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, par ailleurs Président de la Commission régionale pour l'Afrique de l'OMT et membre du Comité exécutif, souligne que cela revient à explorer dans le contexte économique et pandémique mondial actuel, l'activité touristique comme un domaine qui vise à limiter ses conséquences potentiellement négatives de la Covid et à tirer parti de ses retombées positives. Plus particulièrement en renforçant les liens entre les populations qui vivent dans des destinations touristiques ou à proximité, et l'écosystème du secteur.

A l'instar de la « Quinzaine touristique ivoirienne », qui s'est déroulée du 8 au 22 septembre, en prélude à la JMT. Et qui a mis en lumière les potentialités des différentes régions du pays sur 7 axes et circuits, la diversité et la richesse des sites et du patrimoine qui fondent l'attractivité de la destination ivoirienne. Ainsi que le savoir-faire des artisans et acteurs culturels. Autrement dit, une transversalité de l'écosystème touristique à même d'être le levier d'un développement inclusif. Rejoignant ainsi les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) prônés par les Nations-Unies et qui militent pour l'essor d'un tourisme inclusif.Le tourisme inclusif étant entendu comme une approche du développement du tourisme qui encourage la création de liens et les contacts entre les différents acteurs de l'industrie touristique tout en instaurant des partenariats avec et entre les acteurs privés, en stimulant l'économie locale et en favorisant l'intégration des femmes et un respect de l'environnement et des cultures endogènes.

Situant donc l'enjeu de ce rassemblement mondial de l'écosystème touristique, M. Siandou Fofana déclare corrélativement au thème et à la conjoncture planétaire, que « Dans un contexte mondial en proie à la pandémie de la Covid-19 depuis 2020, l'organisation de cette Journée Mondiale du Tourisme, est une opportunité de diriger les acteurs sur de nouveaux créneaux pour repenser le développement et la promotion du tourisme mondial ». C'est dans cette optique qu'une Table-ronde ministérielle au sommet, se tiendra en vue de défricher les clés pour une relance du tourisme, troisième secteur d'exportation et constituant 1/10e du réservoir d'emplois dans le monde, durement affecté par la pandémie de la Covid. Dans cette veine, les paradigmes innovants avec le concours du secteur privé feront l'objet de panels et de rencontres B To B, avec en point de mire, la digitalisation des pratiques.

Outre une exposition et des animations culturelles et un dîner-gala, en soirée, il est prévu, le 28 septembre, un brunch gastronomique et culturel ivoirien, ponctué d'une mini-croisière, au menu des activités annexes de la JMT. Au niveau de l'innovation et de la digitalisation, il sera procédé lors de cette 41e Journée, à la remise de prix des concours à thèmes (start-ups, architectes, artisans, gastronomie, hôtels, maquis, restaurants, guides du tourisme, agences de voyage..), organisés à la faveur de l'évènement.

Direction de la Communication Ministère du Tourisme et des loisirs