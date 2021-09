Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - « Il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de notre pays »

« L'histoire même la plus récente de notre pays nous démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de notre pays », a répondu le Président Félix-Antoine Tshisekedi. Il réagissait, au cours d'une interview à la télévision VOA/Afrique, à une question relative à la proposition de loi sur la nationalité congolaise, initiée par Noel Tshiani et endossée par le député Singi.

Mais le Président Félix-Antoine Tshisekedi reconnait à tout congolais de s'exprimer et de faire les propositions pour la bonne marche du pays.

« Tshiani est un Congolais qui a le droit de penser et de dire ce qui est bon pour son pays selon lui. C'est son droit. On ne va pas faire le procès de Tshiani parce que nous voulons la démocratie, que chacun s'exprime. Je fais seulement un constat. Je ne vais pas donner mon avis, je n'ai pas envie d'entrer dans cette polémique que cette proposition de loi a suscitée. Est-ce qu'être Congolais de père et de mère suffit comme critère pour servir son pays de manière loyale et fidèle ? Je ne crois pas », note M. Tshisekedi.