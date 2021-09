Ile Maurice: Judiciaire - La SPJ Rehana Mungly-Gulbul, chef juge p.i. pendant 31 jours

Le chef juge Asraf Caunhye quitte le pays aujourd'hui pour se rendre en mission à Genève et sera de retour le 25 octobre. Asraf Caunhye est membre du comité des droits économiques et sociaux des Nations Unies depuis 2019, et ce, jusqu'en 2022. En l'absence du titulaire, c'est la Senior Puisne Judge, Rehana Mungly-Gulbul, qui assurera la suppléance au poste de chef juge pendant 31 jours. Elle sera épaulée par la juge Nirmala Devat en tant que Senior Puisne Judge par intérim, soit le No 2 du judiciaire.

C'est la première fois dans les annales du judiciaire qu'un tandem féminin dirigera les affaires de la Cour suprême pendant 31 jours. Une autre consécration attend Rehana Mungly-Gulbul cette année. Elle sera la première femme à être nommée au poste de chef juge, le 18 novembre 2021. Le titulaire, Asraf Caunhye, prendra sa retraite ce jour-là car il aura eu 67 ans. Rehana Mungly-Gulbul présidera le judiciaire pendant six ans avant de prendre sa retraite le 27 avril 2027 à l'âge de 67 ans.

Elle aura une très belle expérience car tous les lundis, elle présidera les affaires ayant trait aux motions urgentes.

Elle a prêté serment comme juge en 2008 devant le président de la République, feu sir Anerood Jugnauth. Elle a gravi les échelons pour occuper le poste de Senior Puisne Judge en 2020.

Rehana Mungly-Gulbul a été lauréate du collège Queen Elizabeth en 1979. Elle a obtenu son Bachelor of Arts en 1982 au barreau de Middle Temple et une année plus tard, elle a prêté serment comme avocate, le 12 septembre 1983, à Maurice. La même année, elle a exercé au barreau d'octobre 1983 à février 1984. Elle a intégré le Parquet comme Crown Counsel puis elle a été mutée à la magistrature. En mai 2001, elle est nommée présidente de la Cour intermédiaire et deux ans plus tard, elle est devenue la Deputy Master and Registrar puis a accédé au poste de Master and Registrar de la Cour suprême.