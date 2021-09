Gabon: FPN - Clôture du 2ème séminaire des Commissaires

Débuté le 13 septembre dernier à l'École Nationale de Police d'Owendo, le deuxième séminaire des Commissaires de Police a pris fin ce jeudi 23 septembre 2021, dans la salle des conférences Général Théodore KWAOU au Commandement en Chef des Forces de Police Nationale, avec la remise des parchemins aux impétrants.

C'est au nom du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur empêché, que Séraphin IBOUANGA, Chef de Cabinet du ministre, a présidé la cérémonie marquant la clôture du deuxième séminaire destiné aux vingt et un (21) Commissaires affectés sur l'ensemble du territoire national. Cette formation des cadres de sécurité publique découle de la volonté des plus Hautes autorités de l'Etat, de tout mettre en œuvre pour arrimer les Forces de Police Nationale aux nombreux défis sécuritaires actuels. Ces défis, caractérisés par divers phénomènes délictuels et criminels, ne peuvent être relevés que par une action anticipative de la force publique, dans un contexte social marqué par la pandémie à Coronavirus.

Durant la période du 21 septembre au 02 octobre de l'année précédente, un premier séminaire avait déjà été organisé, dont le but était de permettre aux Commissaires de mieux cerner les nouveaux schémas organisationnels, fonctionnels et applicables au sein de leurs Unités respectives. Contrairement à la précédente cession de 2020, ce deuxième séminaire de renforcement des capacités a porté sur plusieurs objectifs principaux.

Notamment :

L'évaluation des avancées dans la mise en œuvre de la réforme des commissariats, principalement pour les Commissaires de l'Intérieur du pays ;

Le suivi des recommandations énoncées lors du premier séminaire et difficultés rencontrées ;

L'approche d'un service dans ses différentes fonctions, les missions d'un Chef de Service et de la gestion des collaborateurs ;

Le contrôle des activités sur la voie publique et l'orientation des patrouilles ;

L'investigation et le contrôle des différentes phases de l'enquête ;

La vulgarisation du fonctionnement du Centre Opérationnel de Commandement, de Coordination et d'Alerte (COPCCA)...

Cette cérémonie de fin de stage s'est déroulée sous la présence du Général de Division Serge Hervé NGOMA, Commandant en Chef des Forces de Police Nationale, des membres d'Etat-Major de Police et de l'Attaché de Sécurité Intérieure de l'Ambassade de France au Gabon, Phillipe Antoine BOUQUIN, ainsi que du Commissaire Général François CHAUMARD, intervenant principal. Un sentiment de satisfaction et fierté a pu se remarquer à travers les visages et les interventions des impetrants sous les marques des dispositions sanitaires.