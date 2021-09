Afrique: Un forum pour discuter des effets du changement climatique à Madagascar

Un forum sur la justice climatique se tient dans le centre de la capitale Antananarivo depuis vendredi 25 septembre et jusqu'à ce samedi. Faibles pluies, catastrophes naturelles de plus en plus intenses, sécheresse et famine dans le sud du pays, Madagascar est durement touchée par les effets du changement climatique. Ces derniers ont d'ores et déjà un impact considérable sur les droits économiques, sociaux et culturels des habitants de la Grande Ile, selon les organisateurs du forum.

Dans la salle, de nombreux jeunes sont venus écouter les témoignages des communautés directement impactées par le changement climatique.

Pour Paulette Rovasoa, agricultrice de la région de Tuléar, dans le sud-ouest du pays, ce sont notamment ses droits à travailler et à avoir accès à de la nourriture qui sont affectés : « La pluie ne tombe plus comme avant. Les rivières sont asséchées et la terre aride n'est plus fertile. Il y a cinq ans de cela, nos récoltes étaient encore bonnes. Maintenant on ne produit que 30% de ce qu'on récoltait avant. Les femmes portent un lourd fardeau à cause de ce changement climatique, car ce sont elles les premières responsables quand les enfants ne mangent pas. On se bat comme on peut contre ce fléau. Avec mon association, nous plantons des arbres pour que la pluie revienne ».

« Madagascar, c'est l'une des plus grandes victimes »

Avec ses émissions de dioxyde de carbone qui sont parmi les plus faibles au monde, la Grande Ile a très peu contribué à la crise climatique, soulignent les participants. Parmi eux Omer Kalameu, conseiller au Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations unies (HCDH) à Madagascar : « Dans cette problématique, les plus grands pollueurs sont au Nord, les plus grands pollués sont au Sud. Madagascar, c'est l'une des plus grandes victimes. Regardez les déplacements climatiques. Plus de la moitié de la faune et de la flore constitue des espèces endémiques. C'est important que nous sensibilisions les détenteurs d'obligation que sont les États, qui ont tout intérêt à aborder la question, à prendre le taureau par les cornes dans cette lutte-là ».

Madagascar est le quatrième pays au monde le plus affecté par le changement climatique, selon l'Index 2020 du Global Climate Risk.