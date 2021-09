Ile Maurice: Cour d'investigation Sir Gaëtan - les réponses de Shakeel Goburdhone irritent le juge Angoh

Partagez cet article

Lors de la reprise de la cour d'investigation sur le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan, Shakeel Goburdhone, Deputy Director General - Technical & Operational Services - à la Mauritius Ports Authority (MPA) et qui s'occupe du procurement, a affirmé qu'il n'est pas nécessaire pour le département de procurement de connaître le contenu d'un rapport pour l'achat de pièces de rechange. «Nous envoyons simplement une demande.» Il répondait ainsi à une question de Me Rault, l'avocat de la Mauritius Ports Authority Maritime and Other Staff Union, qui faisait référence au rapport de 2009 de la société britannique Burness Corlett - Three Quays (Southampton) Ltd), et qui évoquait les différentes lacunes du remorqueur Sir Gaëtan.

Selon lui, ce n'est qu'après le naufrage du remorqueur qu'il a appris qu'il y avait un rapport. «Je n'ai jamais pris connaissance du rapport Burness. Le Port Master supervise l'ensemble. L'Electrical and Electronic Engineer Yaasin Issany a été posté pour aider dans les tâches administratives.» L'ancien juge Gérard Angoh est alors intervenu : «Il n'est pas un Marine Engineer qualifié ?» a-t-il demandé. La réponse de Shakeel Goburdhone : «On lui a demandé d'aider». Donc, a estimé, le président de la cour d'investigation, «il supervisait».

Shakeel Goburdhone a insisté sur le mot «assist». «What do you mean by assist? Assist and overseeing is it not the same thing? Assist means to perform the job», s'est emporté l'ancien juge Angoh. «My understanding of assist is to help», a lancé le témoin. «But when assisting, are you not helping?» lui a alors demandé l'ancien juge Angoh. Selon Shakeel Goburdhone, Yaasin Issany examinait certains aspects de la préparation des documents.

«Cela ne vous surprend-il pas qu'à la place d'un Marine Engineer c'est l'Electrical and Electronic Engineer qui recommande les pièces de rechange ?» Shakeel Goburdhone a répondu par la négation car, a-t-il dit, la MPA n'avait pas de Marine Engineer. Ce n'est que 15 jours après l'incident qu'un ingénieur maritime a été recruté.

Également appelé à la barre, Jean Mario Geneviève, Marine Engineer Surveyor, qui a expliqué qu'il a été recruté pour le remorqueur Da Patten, dont le moteur principal rencontrait quelques problèmes. Selon lui, la liste initiale des pièces de rechange, préparée par la MPA et remise aux soumissionnaires, n'était pas appropriée pour le moteur. «La liste a été préparée par deux ingénieurs stagiaires de l'université de Maurice. Ils ont passé une commande de pièces de rechange qui n'étaient pas nécessaires.» Et il a précisé que c'est Yaasin Issany qui vérifiait la liste.