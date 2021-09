Madagascar: Douanes - Impôts - Pas de privatisation en vue.

Les administrations des douanes et des impôts ne seront pas privatisées. Le Secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances Andry Ramanampanoharana a précisé hier lors d'une conférence de presse qu'il n'y a aucun projet de confier les douanes et les impôts actuellement. « Ce sont des fonctions régaliennes de l'Etat qu'aucune entreprise privée ne peut assumer », a-t-il précisé.

En fait, il y a bien actuellement une assistance technique financée par la Banque Africaine de Développement pour la mise en place d'un modèle de collecte de recettes fiscales et douanières plus efficientes. Et ce, dans l'objectif d'augmenter les recettes publiques. Ce projet qui date de 2019 est réalisé en concertation avec les parties prenantes. L'on apprend d'ailleurs qu'un représentant des syndicalistes était déjà envoyé au Rwanda dans le cadre d'un échange d'expériences sur le système de collecte de recettes fiscales. En tout cas, le processus est encore dans une phase d'étude et aucune décision n'a été encore prise.