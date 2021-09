Congo-Brazzaville: Impfondo - Les parasols s'invitent dans le transport

A Impfondo, chef-lieu du département de la Likouala, sur les voiries urbaines héritées de la municipalisation accélérée et les artères non bitumées, les motos-taxis assurent le transport en commun. 500 F CFA la course, variable selon les distances. La particularité est que ces motos-taxis sont surplombés de parasols.

Le conducteur doit se mettre à l'abri des intempéries, le client aussi. « A l'origine, les taxis-motos n'ont pas de parasols. Nous les achetons au marché puis les installons nous-mêmes pour nous mettre à l'aise sous la pluie ou sous le soleil, pour ne pas connaître un temps d'arrêt en cas de fine pluie et maximiser ainsi nos recettes », a expliqué Yann Ndeko, conducteur.

Au grand marché de la place, les vendeurs de parasols se frottent les mains. Plus il y a de motos-taxis, plus il y a de parasols vendus. L'unité à 1800 F CFA. La fragilité de la nappe est telle qu'elle peut se déchirer à n'importe quel moment. Ce qui augmente le taux d'achat et souffle un vent financier appréciable pour ce segment du marché.

Pour l'heure, dans le transport en commun de la ville oubanguienne, il n'y a pas de taxis proprement dit. Ce sont les motos-taxis qui assurent la mobilité de la population dans la circulation urbaine. L'adaptation des parasols, une réponse aux plaintes des clients, qui permet de se mettre, tant soit peu, à l'abri des fines pluies récurrentes ou du soleil accablant laisse encore entrevoir les beaux jours pour les conducteurs de ces moyens roulants, au point d'inspirer d'autres localités du pays où les motos-taxis sont les principaux moyens de déplacement.