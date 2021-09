Madagascar: Salon de l'étudiant-Université d'Antananarivo - Des centaines de métiers et d'offres de formation à découvrir

Le Salon de l'étudiant de l'Université d'Antananarivo connaît, chaque année, une grande affluence. photo d'archives

L'embarras du choix pour les nouveaux bacheliers. Le prochain Salon de l'étudiant, édition 2021, proposé par l'Université d'Antananarivo sera le rendez-vous incontournable des futurs étudiants les 30 septembre et 1er octobre prochains au campus universitaire d'Ankatso. L'occasion pour eux d'en apprendre davantage, ou de découvrir les offres de formation existant au sein de l'Université d'Antananarivo, ainsi que les perspectives d'avenir en lien avec ces voies.

Des centaines de métiers et d'offres de formation seront ainsi proposés aux visiteurs de ce salon, à travers les portes ouvertes et les divers stands érigés pour l'occasion. Des démonstrations de cours et des animations permettront ainsi aux futurs étudiants de disposer des informations utiles et de mieux se projeter. Les plus indécis pourront également bénéficier des conseils en matière d'orientation en fonction de leurs profils et de leurs aspirations.

Parallèlement, il est possible de visiter les stands virtuels sur le site internet de l'Université d'Antananarivo pour disposer du maximum d'informations sur les diverses voies proposées dans le cadre du salon. Une dizaine de facultés et d'écoles au sein de l'Université d'Antananarivo participeront au Salon de l'étudiant 2021 : la Faculté de Droit et Sciences Politiques ; la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sociologie ; la Faculté des Lettres et Sciences Humaines ; la Faculté des Sciences ; la Faculté de médecine ; l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques ; l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo ; l'Ecole normale supérieure ; l'Institut IESSI de Soavinandriana Itasy et l'Institut IESAV d'Antsirabe Vakinankaratra.