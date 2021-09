Madagascar: Volley-ball - Sommets nationaux - Des demi-finales explosives au programme !

GNVB et Stef'Auto sont encore en course pour défendre leur titre. Ils devront se passer des équipes en pleine mutation pour s'offrir un 10e et 13e titre de suite.

Les championnats de Madagascar de volley-ball abordent la phase des demies et finales ce week-end au Gymnase d'Ankorondrano. Les favoris sont tous au rendez-vous et en course pour se succéder à eux-mêmes. Chez les hommes, la GNVB, tenant du titre, sera aux prises de l'Akany Sambatra Itaosy Volley-ball. Neuf fois champions de Madagascar, les gendarmes sont archi favoris sur le terrain, mais les gars d'Itaosy ne comptent pas se laisser faire. Les protégés de Luciano Randria attaquent ce match avec beaucoup d'optimisme. « Nous avons une équipe de jeunes, la moyenne d'âge est de 22 ans et ils bénéficient tous d'une bonne condition physique, surtout en taille. La mission de l'ASI est de battre la GNVB ce jour et le moral du groupe est au beau-fixe », a souligné le coach de l'équipe d'Itaosy. L'ossature de l'ASI est composée en majorité de joueurs ayant déjà remporté les titres de champion Analamanga junior, champion Analamanga U23, champion de Madagascar U23. La formation de l'ASI peut compter sur ses joueurs entre autres Antonio, Ny Toky et compagnies qui ont réalisé un parcours sans faute jusqu'à maintenant, en s'imposant respectivement face à la CNaPS, GEOT Toamasina et l'AS Voara. La GNVB qui célèbre cette année ses dix ans d'existence n'a qu'un seul objectif, remporter le titre national pour la 10e fois consécutive. Les militaires du COSFA qui sont également invincibles affrontent la seconde formation de la GNVB. Dans les hostilités féminines, Stef'Auto de Toamasina, favorite de la compétition entre en action face à MVBC de Boeny. Lalah et ses camarades ont jusqu'ici tenu leur rang et devront se passer des Majungaises pour espérer obtenir leur 13e titre. L'autre demi-finale oppose BI'AS à la formation de l'Akon'i Mandroseza Volley-Ball (AMVB). Les finales se joueront demain, toujours à Ankorondrano.

Calendrier

Dames

Stef'Auto 1 contre MVBC.

BI'AS contre AMVB.

Hommes

GNVB contre ASI

Gnvb2 Contre Cosfa