Madagascar: Programme ROSO - Des intrants agricoles pour les paysans

La distribution des matériels et intrants s'est déroulée hier.

La deuxième année d'intervention du programme Roso en est à son 7e mois d'activités. Lancé par le Groupe Filatex en septembre 2019 pour améliorer de façon durable la sécurité alimentaire et les revenus des familles bénéficiaires de la Commune d'Ambohijanaka à mi-parcours de son intervention, le programme collabore avec 24 groupements de type « VSLA » actifs comprenant plus de 288 personnes.

Pour cette seconde année d'intervention, les activités sont principalement axées sur le perfectionnement des cultures d'élevage déjà menées par les paysans.

Et pour permettre aux paysans d'améliorer leurs productions et d'atteindre les objectifs fixés tant en qualité qu'en quantité pour leurs activités agricoles, le Groupe Filatex soutient le programme par un appui en termes d'intrants agricoles : matériels, semences et engrais. Hier s'est déroulée la distribution de 25 angady, 44 arrosoirs, 11 pulvérisateurs, dont un pour chaque groupement, 5 sarcleuses, de 2 tonnes d'engrais biologiques, de 150 kg de semences de riz certifiés, dont 50 kg FOFIFA, 160 kg pour le riz irrigué et 100 kg de B22 pour le riz pluvial « sur tanety » et des semences de culture maraîchères utilisées dans les 2,32 Ha de rizières et 5,5 Ha de parcelles pour les cultures maraîchères. Et pour la nouvelle campagne rizicole 2021 - 2022, avec la pratique du SRI, le rendement attendu est de 12 T/Ha au minimum.