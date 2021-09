Madagascar: Journée Civic mondiale Ismaili - Des actions sociales et environnementales à l'honneur

20 000. C'est le nombre de volontaires à travers le monde qui participeront demain à la journée mondiale d'Ismaili Civic. Cet événement découle de l'initiative de la communauté musulmane Shia ImamiIsmaili qui a prévu d'offrir 100 000 heures de services volontaires à travers un large éventail d'activités qui se dérouleront simultanément dans plus de 15 pays. Cette journée se concentrera sur deux thèmes : le post-Covid et l'environnement.

Les activités comprendront le reboisement, le nettoyage de parcs et de rivages, la collecte de denrées alimentaires, les dons de sang, les campagnes de vaccination. Cette initiative internationale reflète l'éthique de la communauté Shia Imami Ismaili en matière d'engagement civique et de bonne citoyenneté, et illustre les valeurs fondamentales de l'islam que sont le service, la paix, la compassion et l'aide aux personnes vulnérables.

Activités. Ismaili Civic Madagascar, en collaboration avec la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et les Agences de l'AKDN présentes à Madagascar organisent des actions sociales et environnementales dans le cadre de cette journée.

Une campagne de don de sang, le nettoyage de lavoirs suivi d'une distribution de kits de nettoyage dans 6 arrondissements de la ville, une distribution de kits scolaires, de vêtements et produits de premières nécessités pour un orphelinat qui accueille des enfants abandonnés et handicapés à Ambohidratrimo, auront lieu. La communauté Ismaili dans d'autres grandes villes comme Toamasina et Mahajanga participera également à cette célébration.