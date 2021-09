Togo: Paulo Duarte justifie sa décision de rappeler Alaixys Romao

Alaixys Romao fera son retour en sélection nationale du Togo dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires zone Afrique de la coupe du monde 2022. Ce samedi, le sélectionneur national, Paulo Duarté a expliqué ses motivations.

La liste des Eperviers du Togo contre le Congo Brazzaville sera publiée ce jeudi 30 septembre. Mais en attendant, une chose est sûre, Alaixys Romao sera bien présent. Interrogé ce samedi sur le sujet par la radio Sport Fm, le technicien portugais a confirmé cette information en justifiant ses motivations dans cette décision.

« Il sera là pour nous apporter sa tranquillité, sa maturité. Il joue encore un haut niveau, en premier League grecque. L'année passée, il a joué en ligue 2 en France. J'ai regardé 4 de ses matchs. Il a joué beaucoup de matchs comme axial, mais je pense qu'il n'est pas un axial. Mais maintenant il joue à son poste, milieux défensifs. Il joue avec beaucoup de qualité » a confié Duarte sur Sport Fm.

Malgré ses 37 ans, Alaixys Romao reste utile à la sélection nationale du Togo. C'est la conviction de Paulo Duarte qui croit que l'expérience de l'ancien joueur de l'OM peut enrichir son effectif.

« Je veux voir à quel niveau il joue. Parce que pour moi l'âge ce n'est pas dans le passeport, c'est sur le terrain. Il a des joueurs à 25 ans, ils ne s'engagent pas plus qu'un joueur de 30 ans. Parce qu'on parle de jeunesse et stabilité, je pense que Romao peut apporter cette maturité, cette expérience dont on a besoin » a-t-il ajouté.

Au-delà du retour de Romao, le Togo a besoin de corriger son aspect défensif. Le successeur de Claude Le Roy met cet aspect comme priorité de ses chantiers.

« Mon urgence c'est de renforcer mon équipe. Je le dis en toute sincérité. Notre défense a besoin d'être plus consistante. Et ce sera difficile. On ne peut pas améliorer la qualité d'un joueur en deux matchs ».

En dehors d'Alaixys Romao, la prochaine liste du sélectionneur officialisera le retour en sélection de Ouro-Agoro Ismaël. Le robuste attaquant de St George SC (Ethiopie) était absent lors des deux premières rencontres face au Sénégal et à la Namibie.