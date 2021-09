Madagascar: Conseil de gouvernement - Demande de patronage d'une université faiseuse de ministres

Deux membres du gouvernement sont sortants de l'UPRIM

En plus de l'adoption du décret portant transferts de crédits inscrits au Budget d'Exécution 2021 de l'Assemblée nationale, des parrainages et patronages de sorties de promotion ont reçu l'accord du gouvernement.

15 communications figuraient à l'ordre du jour du conseil de gouvernement du 22 septembre dernier. Au titre du ministère de la Justice, les trois communications portent respectivement sur les « Journées des chefs de Juridiction 2021 » à Mahajanga ; la demande de parrainage des étudiants en Droit de l'Ecole Supérieure de Droit et Science Politique (ESD) des promotions « Sahy » et « Fanamby ».

UPRIM. Demande de patronage également au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour la sortie de la 27ème promotion « Mahay mahavita » de l'IMGAM. Même demande de parrainage et de participation pour une conférence prévue à l'Ecole Supérieure de Management (ESUM) - Ambohitsaina. Demande de patronage également pour l'inauguration officielle du Laboratoire Plante-Santé de la Congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie le 28 octobre 2021 à Fianarantsoa. Accord de patronage, enfin, de la sortie officielle le 22 octobre prochain des promotions de l'Université Privée de Madagascar plus connue sous l'abréviation UPRIM surtout depuis que des membres du gouvernement actuel font partie des sortants de cet établissement faiseur de ministres. Ces derniers vont probablement patronner cette sortie de promotion.

JMM. Au titre du ministère des Transports et de la Météorologie, la première communication concerne le Forum national sur les perspectives climatiques pour la saison chaude et humide 2021-2022 qui se déroulera en visioconférence. Quant à la seconde communication, elle porte sur la célébration de la Journée Mondiale de la Mer (JMM) et de la Journée des Gens de Mer (JGM) 2021.

SITA. Les 6 autres communications ont été effectuées au titre de 6 ministères, en l'occurrence, la Santé Publique ; les Travaux publics et les Transports ; l'Énergie et les Hydrocarbures ; la Pêche et l'Économie Bleue ; l'Artisanat et les Métiers. Ils portent respectivement sur la célébration de la Journée Mondiale des Pharmaciens le 25 septembre ; la 2ème Conférence mondiale des Nations unies sur le Transport durable ; l'importation de kits solaires et de Systèmes Solaires Domestiques (SSD) ; l'adhésion de Madagascar à l'initiative FITI ; la foire des Produits halieutiques prévue du 29 au 31 octobre 2021 à Tana ; la 7ème édition du Salon International du Textile Africain (SITA) qui aura lieu du 28 au 30 octobre à Djibouti.