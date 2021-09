Congo-Brazzaville: Commune de Brazzaville - Institution d'une taxe sur l'agrément des régies publicitaires

Le conseil départemental et municipal de Brazzaville a adopté, à l'issue de sa neuvième session ordinaire administrative, tenue du 15 au 24 septembre, six délibérations dont deux portant respectivement institution d'une taxe sur l'agrément des régies publicitaires et autorisation des professions à caractère local, connexes au transport automobile exercées dans le périmètre urbain.

Les membres du conseil ont également approuvé une affaire inhérente à la négociation d'un projet de contrat de mise en concession du cimetière départemental et municipal de Matari avec la société Atlantic Traders.

« De même, le souci de lutter contre les dénis de tout ordre, notamment celui de la reconnaissance et la valorisation de l'apport des citoyens dans le long processus d'édification de Brazza la verte, nous avons opté pour la promotion de l'excellence en adoptant la délibération portant élévation exceptionnelle, à titre posthume, de M. Mfumu Fylla Di Fua Di Sassa au rang de citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville », a indiqué le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, président de l'assemblée locale.

II a invité le bureau exécutif du conseil et les agents municipaux à se mettre au travail, afin de répondre aux multiples attentes de la population au cours de ce dernier virage qui conduit vers les prochaines échéances électorales, de « s'impliquer pleinement et fortement dans la gestion de la cité par des actions visibles pour améliorer tant soit peu, les conditions de vie de nos concitoyens ».

Dieudonné Bantsimba a aussi demandé aux conseillers locaux de participer à la mise en œuvre des mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte à la Covid-19, surtout en ce qui concerne la vaccination. « Pour notre part, le bureau exécutif a engagé avec la préfecture et le ministère en charge de la Promotion de la femme une campagne de sensibilisation à la vaccination auprès des vendeuses et vendeurs dans les marchés domaniaux », a-t-il expliqué.

Au terme de leurs travaux, les conseillers municipaux et départementaux ont recommandé de règlementer l'affichage des banderoles de façon générale, plus particulièrement celles des veillées mortuaires ; faire une large diffusion des délibérations prises par le conseil ; recenser les contribuables pour faciliter le travail de recouvrement du comptable ; mettre à contribution les administrateurs maires d'arrondissement, les élus locaux, les chefs de quartier, les chefs de zone et de bloc pour le recensement des contribuables dans le domaine des professions connexes au transport.