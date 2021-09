Algérie: Rencontre Gouvernement-walis - Repenser les modes de gestion des crises au niveau local

Alger — La gestion des crises au niveau local (feux, stress hydrique, Covid-19) à travers la mise en place de nouvelles méthodes de prévention, de coordination et d'intervention est le thème d'un atelier organisé samedi à Alger en marge de la rencontre gouvernement-walis, présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Figurant parmi cinq autres distincts, l'atelier vise à repenser le mode de fonctionnement, à renforcer les capacités de coordination opérationnelle, d'organisation et d'interventions et à mettre en place des centres d'opération d'urgence au niveau des wilayas et communes.

Les participants doivent mettre en place de nouvelles procédures et règles visant à évaluer l'aléa et à réduire la vulnérabilité des hommes et des biens aux aléas naturels et technologiques.

La mise en place de la surveillance communautaire et d'un système de veille ainsi que l'actualisation et adaptation des plans ORSEC, le financement des actions et la gestion de l'élan de solidarité nationale au moment de la crise et rôle de la société civile dans l'intervention figurent parmi les objectifs de cet atelier.

La rencontre Gouvernement-Walis de deux jours se déroule au Palais des Nations au Club des Pins (Alger) sous le thème "Relance économique, équilibre régional, justice sociale", en présence de membres du gouvernement, des walis, des représentants des deux chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances publiques ainsi que des experts et des spécialistes, prennent part à cette rencontre.

Les participants se pencheront notamment sur "l'évaluation de l'état d'application des instructions données par le président de la République durant les précédentes rencontres", "l'examen des voies et moyens de relancer une nouvelle dynamique dans le processus du développement local notamment les axes liés à l'adaptation des programmes du développement local et ceux du développement régional équilibré" et "les modalités et outils de relance de l'investissement et de gestion des crises au niveau local" ainsi que "la réformes des méthodes de gestion des services publics".

Les travaux de cette rencontre devraient être sanctionnés par "des recommandations pratiques" à même de constituer "une feuille de route pour la prochaine période" et ce, dans le but de "poursuivre la concrétisation des engagements inscrits dans le programmes du président de la République".