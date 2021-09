Congo-Brazzaville: Santé publique - L'hôpital général de Nkombo ouvrira ses portes en décembre

Le lancement des activités de soins et de la semaine de gratuité ainsi que l'inauguration officielle de l'hôpital général de Nkombo-Matari, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, pourraient intervenir en décembre prochain.

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a effectué une visite de terrain le 24 septembre pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de la structure sanitaire par la société Asperbras depuis 2014. Accompagné du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, le chef du gouvernement a suivi l'état des lieux dressé par le chef de projet, le Dr Michel Sapoulou, avant de visiter plusieurs compartiments de l'hôpital.

Selon le chef de projet, les services hospitaliers prévus en première phase sont réalisés à 100%, notamment les services cliniques et paracliniques ainsi que les services techniques d'appui. Parmi les problèmes à résoudre avant l'ouverture, le Dr Michel Sapoulou a cité le branchement au réseau public E2C et le paramétrage ; l'augmentation du nombre de lits destinés à l'hospitalisation commune qui est actuellement de trente-six ; l'opérationnalisation du service de néonatologie ; l'insuffisance du nombre de salles d'intervention chirurgicale ; l'absence de salles individuelles.

Le gouvernement devrait également mettre en place un système d'information/gestion ; assurer la formation/recyclage du personnel ; définir une politique d'organisation fonctionnelle ; doter l'hôpital en médicaments et consommables. « Concernant l'infrastructure physique et équipements médico-techniques, l'ouverture est prévue en deux phases : première phase : ouverture des services essentiels (60%) ; deuxième phase : néonatologie, cancérologie et radiothérapie (40%) », a détaillé le chef de projet.

Au plan des ressources humaines, sur les 612 agents dont l'hôpital général de Nkombo-Matari a besoin, le gouvernement a déjà pourvu 234 et les autres le seront par appels à candidatures. Chiffrée à hauteur de 500 millions FCFA, la subvention de démarrage a été décaissée par le Trésor public.

Pour le respect des délais, le responsable du projet a formulé quelques recommandations. Il s'agit, entre autres, de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour le démarrage des travaux de la deuxième phase ; veiller à l'enrôlement des deux projets de loi portant création des deux hôpitaux en conseil de cabinet et en conseil des ministres.

Le ministre en charge de la Santé, Gilbert Mokoki, a reconnu qu'il y a un travail à faire au plan institutionnel, notamment faire aboutir les textes qui créent les deux hôpitaux généraux. « Du point de vue infrastructures et équipements, nous sommes à 60% de réalisations en attendant le branchement de l'électricité et la mise en place de la ressource humaine. Au plan du budget, nous avons avancé, nous allons travailler pour qu'en début décembre ces hôpitaux soient inaugurés. Il faut vraiment un chronogramme très serré et nous allons travailler jour par jour pour que nous puissions tenir les délais », a-t-il rassuré.

Réhabiliter et moderniser le CHU-B

Après l'hôpital général de Nkombo, Anatole Collinet Makosso s'est rendu au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville où il a annoncé la réhabilitation prochaine de toutes les infrastructures d'eau potable grâce au financement de l'Agence française de développement. Le chef du gouvernement, au cours d'une rencontre avec la direction, les syndicats et le personnel, a traduit toute sa reconnaissance au directeur général du CHU pour le travail qu'il abat, pour garantir la santé des Congolais. « Votre première mission en tant que directeur, c'est d'établir la confiance du CHU de Brazzaville, parce que c'est le centre de référence du gouvernement. Il nous faut réhabiliter, relever, moderniser l'hôpital général de Brazzaville », a-t-il déclaré.

Réagissant aux doléances de l'intersyndicale portant, entre autres, sur le renouvellement et la modernisation du plateau technique, le Premier ministre a invité au dialogue. « Je demande au directeur général et au ministre d'entretenir le dialogue permanent avec les cadres. En période difficile, ce n'est que par le dialogue permanent que nous allons réussir à surmonter les épreuves », a conclu Anatole Collinet Makosso, saluant le travail réalisé par le personnel soignant en cette période difficile.