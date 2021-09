Cote d'Ivoire: Carrefour II-Plateaux - Un "wôrô-wôrô" termine sa course dans un caniveau

Carrefour 2 Plateaux à Williamsville ce jour. Un chauffeur est allé prier laissant la clé de son véhicule à un tiers pour maintenir son rang. Dans le largage de cette gare de wôrô-wôrô, on dit: on lui a dit de faire avancer avancer. Quand son tour est arrivé, "l'avanceur" a chargé et a démarré. A peine une minute et il perd le contrôle du véhicule dans le sens carrefour 2 Plateaux-2 Plateaux mobil. Il termine sa folle course dans le caniveau. Plus de peur que de mal!

Le conducteur et les passagers sont sains et saufs. Le chauffeur s'extrait de son véhicule en premier et prend la poudre d'escampette. Les passagers se débrouillent pour sortir. Des volontaires les aident à remonter le caniveau. Quand le vrai machiniste finit sa prière de 13h30, on lui donne la mauvaise nouvelle. L'indelicat chauffeur est nouveau et voulait se faire la main. Mal lui en a pris. Et les pauvres passagers ont eu un sacrée chance.