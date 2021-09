Cote d'Ivoire: UDPCI - Le parti célèbre ses 20 ans le 13 novembre 2021 à Abidjan

Le Comité central de l'Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (Udpci) s'est réuni le samedi 25 septembre 2021 à l'hôtel Belle Côte, dans la Commune de Cocody. Présidé par son président par Docteur Abdallah Albert Toikeusse Mabri, le comité central a décidé de la célébration des 20 ans du parti arc-en-ciel, à travers une Journée du militant le samedi 13 novembre 2021 à Abidjan.

Concernant ce point, le comité central a félicité Abdallah Albert Toikeusse MABRI, pour son engagement en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale et l'encourage à persévérer dans cette voie.

Toutefois, le Comité central a noté que 19 ans après l'assassinat du Président Robert Guéi, l'opinion nationale et internationale retiennent que « les propos et aveux des acteurs clés de la crise de 2002 innocentent totalement aujourd'hui le Président Robert Guéi, relativement aux fausses accusations qui ont occasionné ledit assassinat».

En conséquence, le Comité central a exigé de «l'État de Côte d'Ivoire, la réhabilitation du Président Robert Guéi».

Par ailleurs, le comité central a salué le Président Aimé Henri Konan Bédié pour ses actions en faveur du dialogue national inclusif en Côte d'Ivoire.

En outre, le comité central a salué l'acquittement et le retour du Président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, avec l'accord du Président de la République, Alassane Ouattara et du gouvernement à qui des encouragements ont été adressés. Ceci contribuera au renforcement du processus de réconciliation nationale, note le communiqué du comité central.

Relativement à la situation sécuritaire, le comité central a félicité les forces de défense et de sécurité pour les efforts inlassables contre le terrorisme et a exprimé sa compassion à toutes les victimes de ce fléau.

Le comité central a appelé «le gouvernement à sécuriser davantage toutes les frontières du territoire national. Il a invité les forces de sécurité et de défense nationale à redoubler de vigilance.

Le comité central a exprimé toute « son admiration au Dr Abdallah Albert Toikeusse Mabri, président de l'Udpci, pour son leadership et sa clairvoyance dans la gestion du Parti et des questions d'intérêt national.

Enfin, le Comité central a renouvelé sa confiance à son président et lui a réaffirmé sa fidélité, sa loyauté, sa disponibilité et son soutien indéfectible.

COMMUNIQUE FINAL DU COMITE CENTRAL DU 25 SEPTEMBRE 2021

Le Comité Central de l'Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) s'est réuni le samedi 25 septembre 2021, de 12 H 00 mn à 17 H 00 mn, à l'Hôtel Belle Côte, dans la Commune de Cocody.

Présidée par Docteur Abdallah Albert Toikeusse MABRI, Président du Parti, cette rencontre a eu à l'ordre du jour deux points :

- la vie du Parti ;

- l'analyse de la situation socio-politique nationale.

I- DE LA VIE DU PARTI

Le Comité Central a entendu l'exposé introductif du Président du Parti dans lequel il a félicité les membres du Comité Central et l'ensemble des militants de l'UDPCI pour leur mobilisation et leur engagement sans faille dans la vie du Parti.

Le Président du Parti a, par ailleurs, félicité le Groupe Parlementaire UDPCI à l'Assemblée Nationale, ainsi que l'ensemble des élus et cadres pour leur implication aux côtés des militants dans la bonne marche du Parti.

La communication du Président de l'UDPCI relative à la vie du Parti a également porté, entre autres, sur :

- l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ;

- les élections législatives du 06 mars 2021 ;

- la restructuration du Parti ;

- la nouvelle grille de cotisation et la nouvelle carte de membre ;

- la célébration des 20 ans de l'UDPCI.

I.1 - L'élection présidentielle du 31 octobre 2020

Le Comité Central a félicité les instances et les militants du Parti, les responsables de la Plateforme Arc-en-ciel, les responsables des mouvements de soutien au Président du Parti, les organisations de la Société Civile ainsi que l'ensemble des ivoiriens pour leur capacité à relever de grands défis notamment :

- le parrainage citoyen obtenu avec succès dans 19 Régions et Districts Autonomes du pays ;

- la forte mobilisation des militants à l'occasion de la cérémonie d'investiture du candidat du Parti, le vendredi 28 août 2020, ainsi que lors du dépôt de ladite candidature à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le lundi 31 août 2020.

C'est pourquoi, le Comité Central déplore le rejet incompréhensible de la candidature du Président du Parti par le Conseil Constitutionnel.

I.2 - Les élections législatives du 06 mars 2021

Le Comité Central se félicite de la brillante participation du Parti aux élections législatives du 6 mars 2021 sanctionnée par l'élection de huit (8) Députés sous la bannière de l'UDPCI. Cela a permis à notre Parti d'avoir un Groupe Parlementaire à l'Assemblée Nationale.

Le Comité Central exprime sa solidarité et ses encouragements aux candidats du Parti qui n'ont pas été élus.

Le Comité Central regrette la non prise en compte des Députés du Groupe Parlementaire UDPCI dans le Bureau de l'Assemblée Nationale en violation de l'article 100 de la Constitution et l'article 6.2 du Règlement de l'Assemblée Nationale.

I.3 - La restructuration du Parti

Le Comité Central, félicite les Secrétaires Régionaux, les Coordinateurs, les Secrétaires de Section et les Responsables des Comités de Base pour l'animation permanente ainsi que leur fidélité au Parti quels que soient les circonstances.

Face aux défis à court et moyen termes, et dans le but de redynamiser davantage les actions du Parti à la base, et conformément à l'article 19 alinéa 5 du Règlement Intérieur, le Comité Central autorise le Président du Parti à prendre les mesures transitoires suivantes :

- la nomination des Secrétariats Départementaux (en entendant la désignation des Coordinateurs Départementaux) avec une équipe de 5 collaborateurs ;

- la nomination des Secrétariats Régionaux, sans collaborateurs en dehors des Secrétariats Départementaux qui les secondent désormais ;

- la nomination des Commissaires aux Comptes.

I.4 - La nouvelle grille de cotisation et la nouvelle carte de membre

Le Comité Central, suite à l'exposé de la Trésorière Générale Adjointe du Parti, a adopté la nouvelle grille des cotisations.

Le Comité Central autorise l'institution d'une nouvelle carte numérique de membre et exhorte les militants à se l'approprier.

I.5 - La célébration des 20 ans de l'UDPCI

Le Comité Central décide de la célébration des 20 ans de l'UDPCI, à travers une Journée du Militant le samedi 13 novembre 2021 à Abidjan.

II- ANALYSE DE LA SITUATION SOCIO-POLITIQUE

Relativement à ce point, le Président du Parti a passé en revue plusieurs points d'intérêt national notamment :

la réconciliation nationale ;

la promotion de la démocratie ;

la sécurité nationale ;

la pandémie de la covid 19.

II.1 - La réconciliation nationale

Concernant ce point, le Comité Central félicite le Président du Parti, Docteur Abdallah Albert Toikeusse MABRI, pour son engagement en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale et l'encourage à persévérer dans cette voie.

Le Comité Central note que 19 ans après l'assassinat du Président Robert GUEI, l'opinion nationale et internationale retiennent que les propos et aveux des acteurs clés de la crise de 2002 innocentent totalement aujourd'hui le Président Robert GUEI, relativement aux fausses accusations qui ont occasionné ledit assassinat.

En conséquence, le Comité Central exige de l'Etat de Côte d'Ivoire, la réhabilitation du Président Robert GUEI.

Par ailleurs, le Comité Central salue le Président Aimé Henri Konan BEDIE pour ses actions en faveur du dialogue national inclusif en Côte d'Ivoire. En outre, le Comité Central salue l'acquittement et le retour du Président Laurent GBAGBO en Côte d'Ivoire, avec l'accord du Président de la République et du Gouvernement à qui des encouragements sont adressés. Ceci contribuera au renforcement du processus de réconciliation nationale.

Le Comité Central note les rencontres entre les Présidents Alassane OUATTARA, Laurent GBAGBO et Aimé Henri Konan BEDIE et en attend une suite en faveur du dialogue inclusif.

Toutefois, le Comité Central regrette qu'il n'y ait pas eu d'avancée notable dans le processus de la réconciliation nationale, malgré la création d'un Ministère en charge de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale, et constate que le dialogue national inclusif est au point mort.

Convaincu qu'il ne peut avoir de développement durable sans la paix et la cohésion sociale, le Comité Central invite le Président de la République et le Gouvernement à donner plus de visibilité aux actions de réconciliation nationale et de cohésion sociale, en libérant tous les prisonniers politiques et en facilitant le retour apaisé de tous les exilés politiques.

II.2 - La promotion de la Démocratie

Le Comité Central exprime sa préoccupation face au non-respect des textes qui régissent l'Assemblée Nationale suite à la non prise en compte des Députés du Groupe Parlementaire UDPCI dans le Bureau de cette Institution.

Le Comité Central invite le Gouvernement et toutes les Institutions de la République à promouvoir la Démocratie partout en Côte d'ivoire.

II.3 - La situation sécuritaire

Relativement à la situation sécuritaire, le Comité Central félicite les forces de défense et de sécurité pour les efforts inlassables contre le terrorisme et exprime sa compassion à toutes les victimes de ce fléau.

Le Comité Central appelle le Gouvernement à sécuriser davantage toutes les frontières du territoire national et invite les forces de sécurité et de défense nationales à redoubler de vigilance.

Le Comité Central exprime toute son admiration au Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI, Président de l'UDPCI, pour son leadership et sa clairvoyance dans la gestion du Parti et des questions d'intérêt national.

Enfin, le Comité Central renouvelle sa confiance au Président du Parti et lui réaffirme sa fidélité, sa loyauté, sa disponibilité et son soutien indéfectible.

Fait à Abidjan, le 25 septembre 2021

Le Comité Central