Algérie: Les recommandations, une feuille de route pour accompagner les futurs projets

Alger — Les recommandations devant sanctionner la rencontre Gouvernement-Walis constitueront une feuille de route pour accompagner les futurs projets, a affirmé samedi le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud.

Les recommandations sanctionnant cette rencontre de deux jours "constitueront une feuille de route que nous veillerons à mettre en œuvre en concertation avec tous les acteurs. Elles permettront d'accompagner les futurs projets que nous comptons lancer, particulièrement ceux relatifs au développement local, qui seront dotés de nouvelles assemblées locales et bénéficieront d'un nouveau cadre juridique qui leur permettra d'accomplir pleinement leurs missions", a précisé M. Beldjoud dans une intervention lors de la rencontre Gouvernement-walis au Palais des Nations (Club des pins).

Cette rencontre "se tient dans un contexte particulier marqué par une intensification des efforts en vue d'honorer les engagements du Président de la République" et "constitue une opportunité pour mettre en place de nouvelles perspectives de développement, tracer les objectifs de développement, notamment locaux, en évaluant les réalisations accomplies", a-t-il ajouté.

Outre ce programme financé par l'Etat, 6980 opérations d'une valeur de 537 mds de DA sont financées par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, a-t-il rappelé, soulignant l'importance des ressources financières pour réaliser le développement outre l'accélération de la dynamique pour le parachèvement des projets.

Dans le cadre de la solidarité et de la prise en charge des catégories vulnérables durant le mois sacré du ramadhan, "plus de deux (2) millions de foyers ont bénéficié d'un montant de 10.000 DA. Le montant global, qui a atteint 20,17 mds de DA, a été géré suivant un système informatique numérique".

"800.000 personnes ont bénéficié d'aides financières destinées à la prise en charge des personnes affectées économiquement par la pandémie du coronavirus, dont le montant a atteint 30.3 mds de DA".

Concernant la rentrée sociale et scolaire, le ministre a fait état de "la réception de 261 établissements éducatifs (155 primaires, 62 collèges et 44 lycées), 321 cantines scolaires et 897 classes d'expansion, outre les écoles et les cantines scolaires ayant bénéficié d'une réhabilitation et la distribution de 3.221 bus scolaires".

Concernant la simplification des documents administratifs, le ministre a fait savoir que les efforts ont permis la création d'un guichet à distance permettant au citoyen d'obtenir des extraits de naissance et des actes de mariage sans avoir à se déplacer aux services de l'état civil, outre la publication de 71 textes de loi dans le Journal official.

Quant au mouvement associatif, un total de 1.793 associations nationales et 117.801 associations locales ont été enregistrées.

S'agissant des grandes catastrophes dont les feux de forêts enregistrés dans plusieurs wilayas du pays du 1 juin au 15 septembre ayant détruit 93.394 hectares de forêts, le ministre a fait état de la poursuite de l'opération d'indemnisation des sinistrés, ajoutant qu'il sera procédé, dans ce sens, au renforcement du corps de la protection civile par tous les moyens nécessaires.

Concernant les perspectives du ministère sur les court et moyen termes, le ministre a relevé le suivi du transfert des prérogatives aux nouvelles wilayas qui seront dotées des moyens matériels et humains nécessaires, la poursuite de l'adaptation du système juridique avec la nouvelle Constitution, et la poursuite de la numérisation de tous les documents et les dossiers administratifs.

Il s'agit également du suivi strict de la concrétisation des programmes de développement prioritaires et ayant un impact direct sur le citoyen, outre la garantie du financement de plus de 19.000 projets d'un montant de 273 Mds Da et la révision de la loi 20/04 et des décrets exécutifs pertinents, outre la révision des plans de secours et l'achèvement des opérations nécessaires pour le lancement d'un recensement général qui sera défini ultérieurement.

Pour rappel, la rencontre Gouvernement-Walid, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'étalant sur deux jours (samedi et dimanche) et placée sous le thème "Relance économique, équilibre régional, justice sociale", se déroule en présence des membres du Gouvernement, des walis de la République, des représentants des deux chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances publiques.