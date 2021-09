Congo-Brazzaville: Covid-19 - De nouvelles mesures coercitives à compter du 1er novembre

Le Parlement a autorisé, le 23 septembre, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour la 27e fois consécutive, assortie de nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de contrer la propagation de la pandémie de covid-19.

Parmi les nouvelles mesures qui entreront en vigueur à compter du 1er novembre, l'obligation de réaliser le test RT-PCR aux aéroports et ports du Congo, pour tous les passagers en provenance de l'étranger ; la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout déplacement, par air, route, chemin de fer ou voies navigables, entre les grandes agglomérations. Le gouvernement s'est engagé également à rendre obligatoire, pour tous les agents et les usagers de l'administration publique, la présentation du certificat de vaccination, pour tout accès aux services publics ; la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout accès des agents et usagers aux préfectures, mairies, banques, régies financières, postes et caisses de retraites.

Présidant les travaux de la quatorzième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Isidore Mvouba, a dit que la lutte contre la covid-19 doit se poursuivre avec plus d'âpreté et de frénésie, car le variant Delta a élu domicile dans le pays. Selon lui, le variant Delta est d'autant plus virulent qu'il résiste à certains vaccins. « Je suis tenté de dire, aux armes citoyens, contre le variant Delta, qui est le plus répandu chez nous, par les mesures barrières et la vaccination de masse. La mise à contribution des crieurs publics dans le cadre de la sensibilisation de la population est un outil efficace de persuasion et de conscientisation. La persistance de la pandémie à nouveau coronavirus dans notre pays a conduit... à durcir les dispositions anti covid-19 avec de nouvelles mesures coercitives applicables dès le 1er novembre 2021 », a-t-il rappelé.

Selon lui, l'approche communautaire en voie d'implémentation, dans le cadre de la stratégie de riposte contre la covid-19, est un moyen excellent pour booster la campagne de proximité et augmenter la couverture vaccinale. « A l'orée de la rentrée des classes, au titre de l'année académique 2021-2022, il est impérieux de rapprocher la vaccination des sites scolaires et autres zones de concentration de la population, comme les marchés domaniaux », a conclu le président de la chambre basse du Parlement.

Intensifier la campagne de vaccination

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, de son côté, a appelé le gouvernement à intensifier les campagnes de sensibilisation à la covid-19. D'après lui, les Congolais encore hésitants ou réfractaires devraient assimiler les enjeux des mesures barrières et saisir l'intérêt réel de la vaccination. Il a également déclaré que l'effort est à faire dans le sens du renforcement des capacités du système de santé publique et du personnel en veillant à intégrer l'engagement et la mobilisation de la force publique.

« Les concitoyens doivent comprendre que c'est avec eux que le pays sera construit et assis sur des valeurs solides. Sans ces concitoyens, il est difficile d'atteindre des standards du vivre ensemble auquel aspire notre pays. Chacun doit penser à se protéger et protéger les autres. Manifestons notre ferme volonté de barrer la route à l'expansion du virus dans notre pays si nous tenons à jouir de la plénitude de nos droits », a-t-il dit.