Algérie: Gouvernement-walis - Une opportunité pour l'évaluation, le redressement et la prospective

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a déclaré, samedi à Alger à l'ouverture des travaux de la réunion Gouvernement-walis, que cette rencontre, la troisième du genre, était une opportunité pour "l'évaluation, le redressement et la prospective".

"Notre rencontre aujourd'hui est une opportunité pour faire le point de ce qui a été concrétisé des objectifs que nous avons tracé ensemble à partir des engagements que nous avons pris devant le peuple", a fait savoir le Président Tebboune dans son allocution devant les participants.

"Il s'agit notamment de procéder à l'évaluation, au redressement et à la prospective des efforts à prévoir en vue d'atteindre les objectifs tracés à court, moyen et long termes dans le cadre du processus de concrétisation de l'Etat de droit, la mise en place des règles de la gouvernance, la garantie de l'équité sociale et le rééquilibrage régional", a-t-il précisé.

Il a affirmé, à ce propos, que "ces engagements et ces défis sont suivis de manière constante et régulière pour voir ce qui a été réalisé et ce qui ne l'a pas été encore afin de définir les responsabilités, palier parfois les insuffisances et prendre les décisions adéquates le cas échéant".