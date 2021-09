Afrique Centrale: La CIRGL condemne la tentative de Coup d'Etat en Republique du Soudan

communiqué de presse

Communiqué de Presse sur le Soudan

1. La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), a appris avec regret et tristesse qu´une tentative de coup d'État a eu lieu au Soudan le 21 septembre 2021 à l´aube, menée par un groupe d´officiers subalternes fidèles à l'ancien régime de la République du Soudan, avec l´appui de certains civils afin de modifier l'ordre constitutionnel mis en place par l'autorité souveraine civile.

2. La CIRGL condamne fermement cet acte odieux contre le peuple frère et les autorités de transition du Soudan résultant de l'ordre constitutionnel défini par les autorités militaires et civiles en 2019 et complété par les accords de Juba.

3. La CIRGL exprime sa solidarité aux peuple frère du Soudan et à l'ordre démocratique actuellement établi.

4. La CIRGL appelle la Communauté Nationale et Internationale à démontrer une fois de plus son soutien clair et sa solidarité avec le gouvernement de transition qui représente l'autorité établie de manière consensuelle par le peuple soudanais, tant militaire que civil. Le CIRGL encourage les autorités militaires du pays à continuer d'être vigilantes et à soutenir les institutions soudanaises pour assurer la gestion d'une transition sans heurts qui conduira la République du Soudan à se conformer à son processus démocratique jusqu'à la tenue des prochaines élections.

5. La CIRGL suivra les progrès du processus démocratique en cours et appelle toutes les forces vives à rester calmes et sereines pour permettre aux autorités d'assurer la sécurité et l'ordre intérieur en République du Soudan.

Fait à Bujumbura, le 22 septembre 2021