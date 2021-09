Afrique: Remise des équipements de la chaine de froid à la République du Congo

Cérémonie de remise officielle ce 25 septembre 2021 à Pointe-Noire par les partenaires techniques et financiers de l'Alliance GAVI, notamment l'Unicef, la Banque Mondiale et l'OMS, de 183 équipements de la chaine de froid au Gouvernement du Congo représenté par le Ministre de la santé et de la population, M. Gilbert Mokoki.

Acquis dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement de la chaine de froid du programme élargi de vaccination (PEV), financé par @Gavi, ce don va permettre d'améliorer la capacité de stockage, de conservation et de distribution des vaccins.

La cérémonie s'est déroulée sous le patronage de M. Gilbert Mokoki, Ministre en charge de la santé qui avait à ses côtés, entre autres, le Préfet du département de Pointe-Noire, en présence des Représentants Résidents de l'OMS et de l'Unicef au Congo, Dr Lucien Manga et Dr Chantal Umutoni.

Dans son interview accordée à la presse au nom des partenaires, Dr Lucien Manga a donné ses impressions et s'est exprimé sur la nature du don, de même que sur l'appui constant de l'OMS/Congo au gouvernement. "Je suis personnellement témoin des efforts extraordinaires que les autorités nationales font en faveur de la vaccination. Vous avez entendu M. le Ministre déclaré que nous avons pu ensemble relever les indicateurs de la vaccination de façon substantielle ces dernières années. Cette acquisition qui est le fruit du partenariat GAVI, c'est à dire l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, dans laquelle participe l'Unicef, la Banque Mondiale, l'OMS et d'autres partenaires financiers, nous permet de traduire concrètement ce qu'un partenariat peut apporter à un pays comme le Congo ».

Le Représentant de l'OMS au Congo a conclu en précisant que « La chaine de froid, vous l'avez entendu de ma consœur de l'Unicef, est essentielle pour pouvoir déployer la vaccination, et donc, contribuer à la qualité des campagnes. Il n'y a pas que bien sûr la chaine de froid, il y a d'autres aspects, mais c'est un maillon essentiel. Tout le Programme élargi de vaccination va en bénéficier".