Afrique: Afrobasket 2021 - L'Angola perd et termine en 8ème position

Luanda — L'équipe féminine angolaise de basket-ball a terminé à la huitième place de l'Afrobasket 2021, qui se déroule au Cameroun, après avoir perdu ce samedi contre la Côte d'Ivoire, 57 à 62.

Voici les scores partiels : 13-18, 15-18, 17-11 et 12-15.

Dans cette compétition, la sélection angolaise a remporté deux victoires et concédé quatre défaites, en six matchs, a marqué 403 points et encaissé 429.

La Côte d'Ivoire occupe la septième place.

Ce samedi, le Mozambique et l'Egypte disputent la cinquième place, tandis que le Cameroun et le Sénégal s'affronteront pour les troisième et quatrième places.

La finale se joue dimanche entre les équipes du Nigeria, champions en titre, et du Mali.