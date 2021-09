Afrique de l'Ouest: Entrepreneuriat jeunes - « Fenou industries » du Bénin remporte le grand prix Janine Diagou doté de 25 millions de FCFA

La 4ème édition du Prix Bénédicte Janine Kacou Diagou 2021 pour l'entrepreneuriat jeunes, placé sous le thème : « Une jeunesse entreprenante et résiliente dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 » a été attribué à FENOU INDUSTRIES du Benin, pour sa plateforme de e-commerce. Le grand vainqueur de ce prix a remporté un trophée et empoché la somme de 25 millions de FCFA.

Trois autres grands prix mis sont, le Prix Pnud de l'innovation pour le 2ème doté de 15 millions FCFA ; le Prix Brvm du développement durable doté d'un montant de 10 millions de FCFA et le 4ème prix doté d'un montant de 5 millions de FCFA. Il noter que ces quatre Prix sont renforcés par les dons matériels des partenaires (ordinateurs, postes téléviseurs, etc.)

Au sprint final, la plateforme de e-commerce s'est distinguée sur 10 finalistes en provenance de cinq pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Congo et le Cameroun. C'est le lieu de souligner que la grande innovante de cette 4ème édition est l'ouverture du concours à huit pays de l'Afrique. Ce sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, du Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Mali, le Sénégal et le Togo. Le jury qui départi les concurrents à la conquête du Prix BJKD était composé de huit éminentes personnalité et présidé par le Directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounwe.

Initié en 2018 par la Fondation BJKD vise à contribuer à la réduction du chômage et au développement économique des populations. Au cours de cette cérémonie de proclamation des résultats, Bénédicte Janine Kacou Diagou, Directrice Générale du groupe NSIA et fondatrice de la Fondation BJKD a indiqué que sa volonté est de « booster l'entrepreneuriat jeunes ». Dans une note à la presse elle écrit : « Je me dois de donner au monde la contrepartie de ce que la vie m'a offert ». C'est d'ailleurs ce qui sou tend la mise en place de sa fondation dont les missions sont de susciter la montée de nouveaux talents créatifs au travers de l'art, de valoriser le patrimoine culturel africain, de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et de soutenir l'éducation.

Le Prix BJKD, faut-il le signaler a été ainsi initié pour participer à la création d'emplois en favorisant l'entrepreneuriat jeune, contribuer au développement économique et social des pays africains, susciter des vocations entrepreneuriales au sein de la jeunesse africaine et promouvoir l'excellence dans le travail.