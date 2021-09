Afrique: Guterres salue le rôle central et positif de l'Algérie en Afrique du Nord et au Sahel

Alger — Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué le rôle central et positif de l'Algérie en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, soulignant son soutien total à ses efforts et initiatives, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de l'audience accordée, samedi à New York, par le secrétaire général des Nations Unies au ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, en marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, "les deux parties ont passé en revue les développements de la situation dans la région, notamment les efforts de l'Algérie pour promouvoir des solutions pacifiques aux crises en Libye, au Mali et dans la région sahélo-saharienne", a précisé la même source.

La rencontre a également porté sur "les défis qui se posent au processus de décolonisation au Sahara occidental et les voies et moyens de relancer les efforts de l'ONU pour la reprise des négociations entre les deux parties au conflit, Royaume du Maroc et Front Polisario, en vue de parvenir à une solution garantissant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux résolutions onusiennes pertinentes", a ajouté le communiqué.

Dans ce cadre, "le secrétaire général des Nations Unies a salué les efforts continus de l'Algérie en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, soulignant son soutien total à ses efforts et initiatives", a conclu la même source.