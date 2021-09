Sénégal: PSG - Abdou Diallo salue le progrès de son équipe sur le plan collectif

Avant d'affronter Manchester City en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et Abdou Diallo ont fait l'essentiel contre Montpellier samedi.

A défaut d'être spectaculaire, le Sénégalais et ses coéquipiers ont été sérieux et se sont imposés 2-0, à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1.

Avec 8 victoires en 8 matchs, les choses semblent en bonne voie pour Paris. Ce qui fait dire à Diallo que l'équipe connait des progrès sur le plan collectif.

« Ça va prendre du temps. On n'a pas été convaincu au niveau du contenu ces derniers matches. Mais on avance, on grandit en tant qu'équipe. On commence à être un peu plus solide, mieux en bloc. Je pense que cela va venir. En tout cas on est sur la bonne voie. Ce qui est bien c'est que l'on sent l'envie de bien faire ensemble. C'est un très très bon point. Ecraser le championnat ? C'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut être exigeant, toujours mettre la barre plus haut et ça va le faire », a assuré Abdou Diallo au micro de Canal+ Décalé.

Le PSG devra confirmer mardi face à Manchester City en Ligue des Champions.