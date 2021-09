Sénégal: La livraison du mémorial-musée le Joola annoncée pour la fin du premier semestre 2022

A l'occasion de la célébration du 19ème anniversaire du naufrage du bateau le Joola, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba souligne d'importantes et nouvelles avancées qui sont venues renforcer cette année les mesures déjà prises. Le ministre a entre autres annoncé la construction en cours du mémorial-musée le Joola dont la fin des travaux est prévue à la fin du premier semestre 2022.

La célébration de cette année est placée sur le thème: «naufrage du Joola et gestion de la pandémie: l'irresponsabilité se poursuit». Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba a d'emblée adressé une pensée pieuse, pour feu Idrissa Diallo, maire de la Commune de Dalifort, Président du collectif de coordination des familles des Victimes et tous les membres du collectif disparus. Que Dieu leur accorde sa Miséricorde infinie, a-t-il prié.

Au plan de la prise en compte des préoccupations exprimées par les familles d'importantes et nouvelles avancées ont renforcé cette année les mesures déjà prises. A ce titre, le ministre cite la construction en cours du mémorial-musée le Joola dont la fin des travaux, confiés à l'entreprise Eiffage Sénégal, prévue à la fin du premier semestre 2022. Son inauguration qui devrait coïncider avec la commémoration du 20ème anniversaire sera très certainement une étape marquante dans le respect du devoir de souvenir, a dit le ministre de la Défense.

Il a évoqué l'indemnisation effective, à compter du 22 septembre 2021, des orphelins non déclarés pupilles qui a été décidée lors du Conseil des ministres du 7 février 2021. Le Chef de l'Etat répond ainsi à une doléance majeure de l'Association nationale des familles des victimes et des rescapés du Joola (Anfvr). Le gouvernement a aussi mis à contribution le soutien significatif de treize (13) millions du chef de l'Etat pour l'entretien des cimetières, la détermination des responsabilités juridiques et administratives du naufrage, le vote d'une loi, instituant le 26 septembre : «Journée de souvenir » des naufragés du Joola». Dans la même veine le Gouvernement a bien pris en compte les autres préoccupations pour lesquelles les réponses seront apportées conformément aux dispositions réglementaires, relève le ministre.

La commémoration du naufrage du Bateau le Joola devenu un rituel sacré dans l'agenda républicain marque une étape historique majeure pour la nation sénégalaise, car il permet de nous rappeler nos illustres disparus, arrachés à jamais à notre affection, mais aussi de raffermir le rôle de l'Etat auprès des populations dans le souci de contribuer à leur meilleur réconfort.

Le thème choisi cette année «naufrage du Joola et gestion de la pandémie: l'irresponsabilité se poursuit» est pertinent car, nous invite à adopter, individuellement et collectivement, des comportements citoyens afin de prévenir tout risque sanitaire et sécuritaire préjudiciables à notre survie et de préserver l'état de droit et les valeurs républicaines, a dit Sidiki Kaba.