Congo-Brazzaville: Protection de l'environnement - L'Union européenne déterminée à aider le Congo

Le nouvel ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne (UE) en République du Congo, Giacomo Durazzo, a exprimé la volonté de son institution à aider le Congo à continuer de préserver sa biodiversité au cours de l'échange avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, le 24 septembre.

La problématique du climat, du Bassin du Congo ainsi que des tourbières de ce bassin a été au centre de l'échange entre les deux personnalités. « Nous avons eu un échange très fructueux, très intense, très dense, sur un certain nombre des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations partagées, notamment dans la question du climat. Nous savons que nous sommes dans une urgence climatique, la situation malheureusement n'est pas bonne et si nous n'agissons pas rapidement, nous allons vers une catastrophe, ceci a été déjà annoncé par des hauts responsables politiques européens », a signifié le chef de la délégation de l'UE en République Congo, à sa sortie d'audience.

Giacomo Durazzo a fait savoir également que l'UE attache aux questions de la transition, du changement climatique, de la protection de l'environnement et de la biodiversité la plus grande priorité, sinon la priorité des priorités. « C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés très proches du Congo qui considère que ces aspects-là sont aussi fondamentaux. Vous avez ici un pays qui a une couverture forestière unique, parmi les meilleures au monde, la deuxième dans la région. Ce capital que vous avez su ici préserver, on doit pouvoir vous aider pour continuer à le maintenir, puisque vous avez aussi des coûts sociaux liés au développement du pays qui sont importants... », a-t-il indiqué.

Enfin, le nouvel ambassadeur de l'UE a souligné aussi qu'ils ont échangé sur un certain nombre de possibilités de travailler de concert, idée de faire un dialogue politique sur toutes ces questions, notamment la préparation du Sommet de la COP26 à Glasgow et d'autres sujets importants, comme ceux du Bassin du Congo et du Fonds bleu, dont il y aura une importante réunion à Brazzaville la semaine prochaine. « C'était une très bonne première réunion et nous poursuivrons la coopération dans ce domaine », a-t-il conclu.