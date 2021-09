Angola: La secrétaire d'État reconnaît le manque d'espaces culturels dans le pays

Luanda — La secrétaire d'Etat à la Famille et à la Promotion de la femme, Elsa Barber, a reconnu samedi qu'il y avait peu d'espaces pour la pratique d'activités culturelles dans le pays.

Intervenant à l'ouverture de la 1ère Rencontre Littéraire-Culturelle, Internationale et Multidisciplinaire "ELCIM", qui a lieu du 25 au 30 septembre, Elsa Barber a déclaré que, malgré le manque d'espaces, beaucoup est fait par les créateurs d'art pour l'enrichissement et l'appréciation de la culture nationale.

Elsa Barber a dit que la littérature est l'art de la parole et, en tant que tel, sert à transmettre les connaissances et la culture d'une communauté, où l'on peut en apprendre davantage sur le passé et ses usages.

Malgré les investissements et les espaces limités, Elsa Barber a souligné le fait qu'il y a des femmes qui investissent dans le monde des arts, notamment dans la littérature.

"Nous avons ici, dans cet espace, une simple opportunité de promouvoir la lecture et la production textuelle, qui s'est avérée être une source d'importants débats et discussions par les chercheurs en éducation, montrant des indicateurs pour d'autres sciences complémentaires", a-t-elle souligné.

A son tour, Sara Fialho, membre de l'organisation de l'événement, a souligné qu'elle est "très" fière que, pendant cinq jours, elles aient l'occasion de montrer que la littérature féminine a de la force dans le pays et que sa représentation ne se limite pas à deux ou trois visages masculins pour avoir été présenté lors d'événements internationaux.

Elle a ajouté que l'organisation avait l'intention de réunir des écrivains nationaux et étrangers, principalement des femmes et des jeunes, afin qu'avec leurs œuvres, ils puissent démontrer leurs performances.

Selon Sara Fialho, l'organisation entend transformer la ville de Luanda, qui accueille des milliers de personnes, en un grand festival dédié aux arts, à la littérature, à la musique, aux arts plastiques, à la poésie, entre autres.

« L'espace sera l'occasion de discuter des enjeux actuels dans le cadre de la création, de la production, de la circulation de la littérature et des arts angolais et du mécénat », a-t-il conclu.

La 1ère édition de l'ELCIM vise à donner de la visibilité à la création artistique et culturelle de femmes moins connues, nationales et étrangères, dans les domaines de la poésie, de la musique, des arts plastiques/sculpture, du théâtre, du cinéma/documentaire, de la gastronomie et de l'exposition des arts typiques angolais.