Congo-Kinshasa: Mise à la retraite des enseignants et caisse de la retraite - Tony Mwaba et Jean-Pierre Lihau évaluent la faisabilité

Le sort des enseignants congolais, exerçant leur métier au-delà de l'âge requis, se joue entre les deux Ministères concernés par cette matière, entre autres, l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique ainsi que la Fonction Publique.

En effet, ce vendredi 24 septembre 2021, peu avant sa rencontre avec Modeste Bahati Lukwebo, Président du Sénat, le Ministre Tony Mwaba a échangé avec Jean-Pierre Lihau, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction Publique, au Cabinet de ce dernier afin d'harmoniser les vues et baliser la voie à la mise à la retraite des enseignants. Ne se limitant pas là, les deux Ministres ont discuté sur l'instauration d'une caisse de la retraite, cette fois-là durable et au profit de ces professionnels de l'éducation, ayant servis loyalement le pays, tout au long de leur carrière professionnelle.

Appliqué et déterminé à concrétiser ce projet gouvernemental apporté par son colistier de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, le VPM Jean-Pierre Lihau a souligné l'importance pour son Ministère de travailler en étroite collaboration avec le Ministère de l'EPST qui dispose de la main d'œuvre la plus importante de la République, avec plus de 600.000 enseignants cela, sans compter les administratifs.

Il a aussi profité de l'occasion pour saluer le travail «titanesque» qu'abat le Ministre de l'EPST pour le redressement du sous-secteur de l'EPST, depuis la prise officielle de ses fonctions, après investiture du Gouvernement Sama Lukonde, le 26 avril 2021.