Congo-Kinshasa: Riposte contre le coronavirus - SANRU asbl participe à la remise des équipements médicaux et non médicaux et intrants Covid-19

Lors de la cérémonie d'inauguration de la maternité du centre de sante Muhaku au Kasaï, SANRU asbl a participé à la remise des équipements médicaux et non médicaux et intrants Covid-19 pour lutter contre cette pandémie meurtrière qui fait le ravage en RDC et partout ailleurs.

La remise symbolique des intrants a été rendue possible à travers le Project Manager BOMOYI. Situé à environ 90 kilomètres de la ville de Tshikapa, cette zone a été honorée par la présence de plusieurs autorités telles Madame la Ministre Provinciale de la santé genre et famille, Pauline MBIDI ; le représentant du Chef de Division de la santé, Dr Célestin MAMBA ; le Médecin Coordonnateur Provincial du Programme National de la Santé de la Reproduction ; le Médecin Inspecteur Provincial, Dr Michel BWANA et toutes les autorités coutumières.

Après l'hymne national et la présentation des membres de la délégation par le Protocol d'Etat chargé de la modération, les mots préparés pour la circonstance se sont poursuivis selon l'ordre ci- après : Le mot de bienvenue par le Chef de Division Provinciale de Santé de la Province du Kasaï; le Mot de remerciement du représentant des Chefs coutumiers ; le Mot de circonstance du Project Manager du projet ASDI/BOMOYI.

Après ces différentes interventions, d'autres étapes ont suivi dont la coupure du ruban, la visite guidée de l'ouvrage construit par le projet Bomoyi ; la remise des équipements médicaux et non médicaux notamment, une Table d'examen, une Table d'accouchement, une Poubelle, huit draps de lit, un glycomètre, une Pèse bébé, une balance salter + culotte, un Tire-lait complet. Afin d'assurer l'éclairage de la maternité, un kit complet avec deux panneaux de 400W accompagnés de deux batteries chacun ont été remis.

Pour ce qui concerne les intrants Covid-19, le centre de santé a reçu, ce que les autres centres recevront, cinq bidons d'eau de javel d'une capacité de cinq litres, trois visières de protection, un thermo flash, vingt Gel hydro alcoolique d'un litre, un dispositif de lavage des mains ainsi que cinquante masques lavables. Notons que le projet ASSR a profité de l'occasion pour remettre quatre matelas.

Pour clôturer la manifestation, un cocktail a été offert aux invités et aux différentes personnalités. En signe de reconnaissance et d'expression de joie, la communauté scandait des chansons et des danses folkloriques.

Pour rappel, malgré le contexte de la Covid-19, SANRU asbl a, vers fin 2020, mené une campagne de distribution de Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MILD) dans les provinces du Haut-Katanga, Tshuapa et Maï-Ndombe. Cette action a été rendue possible grâce au soutien financier du Fond Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, connu comme le « Fonds Mondial ».

La distribution de ces moustiquaires s'est fait de porte à porte, dans le respect des gestes barrières contre la Covid-19. Question de permettre au personnel de la santé commis à cette tâche de continuer son travail, tout en se protégeant contre la contamination.

L'octroi de ces moustiquaires, faut-il le rappeler, devrait continuer en cette période de la pandémie, étant donné que SANRU asbl pour contribuer à atténuer l'impact de la Covid-19 sur les trois programmes de santé luttant contre le paludisme, la tuberculose et le sida.