Cameroun: Renouvellement des organes de base du RDPC - Satisfaction dans le Nyong et Mfoumou

Une réunion d'évaluation s'est tenue le 24 septembre dernier à Ayos, sous la conduite du président de la commission régionale de coordination, René Emmanuel Sadi.

René Emmanuel Sadi, président de la Commission régionale de coordination des opérations de renouvellement des organes de base et des organisations spécialisées du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) pour le Centre, était à Ayos le vendredi 24 septembre dernier. Il est allé évaluer le processus dans le département du Nyong et Mfoumou.

Au cours de ces travaux tenus à la Maison du parti de la ville, l'émissaire du Comité central du RDPC s'est rendu compte que le renouvellement avait été effectif dans 451 comités de base et plus de 2000 cellules. De quoi dire sa satisfaction et affirmer que « le RDPC se porte bien dans le Nyong et Mfoumou. Ce département historique qui s'est inscrit parmi les leaders demeure soudé derrière le président national de notre grand parti », a-t-il déclaré. René Emmanuel Sadi tient sa conviction du rapport dressé par le président de la Commission départementale de contrôle, Luc René Bell. Lequel s'est lui-même appuyé sur ceux des différents présidents des Commissions électorales de sections déployées à travers les cinq arrondissements.

Cette séance de travail s'est déroulée deux jours avant les élections au niveau des 208 sous-sections et des cinq sections du Rdpc, de l'Ojrdpc et de l'Ofrdpc. En vue de leur bon déroulement, le président de la Commission régionale de coordination a rappelé les enjeux de ces élections. Considéré comme « le levier et la vitrine du parti », le choix des présidents de sections et sous-sections donne souvent lieu à des joutes beaucoup plus âpres.

Pour cela, René Emmanuel Sadi a de nouveau insisté sur le profil des candidats à élire. « Il faut choisir des camarades convaincus et convaincants, ayant un état de service apprécié, connus et appréciés de tous. » Il a également prescrit que ces camarades soient loyaux et fidèles au parti, et en mesure de se mettre au diapason de ses idéaux. Ceci, conformément aux recommandations de la circulaire du président national, Paul Biya, ainsi qu'à la note d'application du secrétaire général du Comité central, Jean Nkuete.

Dans cette perspective, les membres des Commissions électorales de sections, chargés de superviser les opérations électorales de renouvellement des organes de base sur le terrain, ont donné l'assurance au mandataire du Comité central que le processus allait se poursuivre dans la sérénité et la paix.