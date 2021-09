Cameroun: Monument de l'unité - Encore des surprises

A l'annonce d'un spectacle de jets d'eau aux couleurs chatoyantes le week-end dernier par la Communauté urbaine de Yaoundé, touristes et populations environnantes ont répondu présent.

C'est bien au Cameroun et nulle part ailleurs que se passe ce beau spectacle. Ce samedi 25 septembre 2021 au soir (17h 55), le rond-point du Palais de l'Unité donne à voir. Le monument de l'Unité récemment inauguré a fière allure. Des Jets d'eau qui partent du fond de la piscine pour s'élever à plus de 10 mètres de hauteur, tout en formant des figures spectaculaires (cercles ou des courbes), le tout couronné d'un grand bruit de pluie au moment où l'eau retombe.

Le spectacle est beau, l'émerveillement des populations se lit sur les visages. En famille, en couple, seuls, touristes et même les sportifs du Mont Fébé vivent ce beau moment inédit. Impossible de ne pas marquer un temps d'arrêt, il faut immortaliser l'instant. « Je crois que je viendrai tous les soirs maintenant. C'est tellement beau et c'est très reposant », déclare Christine Ngah, une sportive du Mont Fébé.

Vers 19h, la nuit tombée, c'est un autre spectacle qui est offert. Cette fois, aux jets d'eaux sont associées des couleurs chatoyantes. L'eau, de couleur rouge ou verte, est propulsée dans les airs. Grand spectacle d'attraction qui ne laisse pas les automobilistes indifférents. Tous ou presque sont obligés de s'arrêter. « Je me rendais au restaurant avec ma famille et nous avons dû nous arrêter pour prendre les images de ce beau spectacle », lance Henri Ebondje, un visiteur.

Téléphone en main, bras levés vers le haut, on fait des photos, vidéos et mêmes les appels vidéos passent. « Oui c'est bien le Cameroun », dit un autre visiteur tout souriant à sa dulcinée de l'autre côté de l'écran de son téléphone. Les touristes européens eux également, sont émerveillés et ne cachent pas leur joie. « C'est un très beau monument qui caractérise vraiment le Cameroun.

Quand on voit ces lions on sait tout de suite que c'est du Cameroun dont il s'agit », fait remarquer l'un des touristes européens. En effet, sur une hauteur de près de 13 mètres du monument en forme de cercle, des statues de lions dorés sont positionnées avec au centre, une étoile qui pivote sans cesse. 21 h fin du spectacle. Les visiteurs sont ravis. Les journées de vendredi et de samedi dernier étaient un coup d'essai et pour les populations, c'est un coup de maître.