Cameroun: Mobile Money - L'offre MTN a 11 ans

La compagnie a offert un dîner jeudi dernier pour communier avec les partenaires et autres responsables.

Certains ont eu des réticences, d'autres ont carrément rejeté mais Nalova Lyonga, alors Vice chancelor de l'Université de Buea y a cru. En effet, cette responsable a été la toute première à faire introduire le paiement des frais de scolarité par Mobile Money via l'opérateur MTN. Pour les 11 ans de ce service au Cameroun, qui d'autre qu'elle pour en faire un témoignage.

D'autant plus qu'elle a reconduit cette innovation une fois à la tête du ministère des Enseignements secondaires. Nalova Lyonga a fait ce témoignage jeudi dernier au cours d'un dîner qu'offrait la compagnie de téléphonie mobile. Il y a eu cette articulation mais aussi l'allocution de Stephen Blewett, directeur général de MTN Cameroon qui a remercié l'assistance d'avoir fait le déplacement, tout en prenant l'engagement de toujours offrir aux populations un service de qualité. D'ailleurs, les partenaires du quotidien ont été primés.

L'Agence nationale d'investigations financières a reçu le prix de meilleur organisme de sécurité, le groupe Afriland First Bank, meilleur établissement de crédit. Le Programme alimentaire mondial a reçu le prix de pionnier de la digitalisation de l'action humanitaire et le Minesec, pionnier dans la digitalisation du service public.

Alain Nono, directeur général de Mobile Money Corporation a dit un mot sur l'inclusion financière qui se développe via ce canal qu'est le Mobile Money à travers plusieurs outils développés, notamment les nano crédits mis en place par la structure. Et les actions vont se multiplier pour renforcer ce service là. MTN Momo qui permet d'envoyer, de recevoir de l'argent de l'étranger, régler les factures sans frais et payer les biens et services, c'est six millions d'abonnés actifs sur trois mois, dix millions de compte et des transactions mensuelles qui se chiffres en milliards de F.