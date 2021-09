Congo-Kinshasa: Covid-19 - Le gouvernement américain offre des doses de Pfizer à la RDC

La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a receptionné le 27 septembre deux cent cinquante mille trois cent quatre-vingt doses de vaccin Pfizer de la part du gouvernement des Etats-unis d'Amérique.

La céremonie de remise symbolique de l'important lot de vaccins s'est déroulée dans la salle des conférences de l'entrepôt ultra-moderne du Programme élargi de vaccination (PEV), dans la commune de la Nsele, en présence de l'ambassadeur des Etats-unis d'Amérique en République démocratique du Congo (RDC), de la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), du représentant de l'Organisation mondiale pour la santé (OMS), de la directrice du PEV et des autres experts du système de santé.

La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a exprimé sa gratitude á l'initiative Covax pour son appui sanitaire â la RDC et au gouvernement américain pour avoir répondu au besoin de la RDC. Elle a aussi remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre la covid-19 son cheval de bataille en s'impliquant personnellement pour un accès plus varié de vaccin contre cette maladie.

Elle a, par ailleurs, souligné que ce vaccin sera distribué aux formations sanitaires et sera administré aux Congolais et Congolaises âgés de 18 ans et plus, selon la planification établie par le ministère de la Santé publique. De son côté, l'ambassadeur des Etats-Unis, Mike Hammer, a indiqué que l'arrivée de ce vaccin est la preuve de l'engagement du gouvernement américain et de son appui aux efforts de la RDC dans la lutte contre la covid-19: " Nous croyons que l'administration de ce vaccin devra contribuer à la baisse du nombre de cas de la covid-19, car ce vaccin est efficace et sans danger", a-t-il déclaré.

Pour sa part, la représentante de l'Unicef, Katya Morino, a insisté sur le fait qu'il y a un défi à relever, celui de maintenir la vaccination de routine pour lutter contre les autres maladies. Elle a noté, par ailleurs, qu'il faut maintenant communiquer efficacement pour augmenter la demande, avant de déclarer que son institution restera toujours à côté du gouvernement congolais pour l'accompagner dans la lutte contre la covid-19.

Auparavant, la directrice générale du PEV, le Dr Elisabeth Mukamba, a apprécié la collaboration de différents partenaires et l'appui de l'Unicef pour la construction de cet entrepōt du PEV et l'appui technique de l'OMS, tout en saluant le travail appréciable entrepris par les agents du ministère de la Santé pour rendre disponible le vaccin.

Il sied de signaler qu'après cette cérémonie de remise symbolique des doses du vaccin Pfizer, une visite guidée a été organisée dans le but de découvrir comment sont conservés la plupart des vaccins stockés dans les chambres froides de cet entrepôt ultra-moderne situé dans la partie est de la capitale.