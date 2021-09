Congo-Kinshasa: Covid-19 - Des fournitures et équipements médicaux offerts au ministère de la Santé

L'assistance apportée par la communauté ismaélienne vivant en République démocratique du Congo est composée de kits complets des respirateurs, de masques, de gants, de tenues de protection pour les médecins et infirmiers.

L'important don a été réceptionné, au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, par le responsable de l'intendance et logistique, John Efambe, à l'occasion de la Journée mondiale Ismaeli CivicI, célébrée le 26 septembre. Composé de fournitures diverses et équipements médicaux pour les hôpitaux et cliniques de Kinshasa, ce don est une contribution importante de la communauté ismaélienne aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la covid-19.

Par la même occasion, la communauté ismaélienne a fait une donation de sang ainsi que des fournitures scolaires dans trois orphelinats, en faveur de la population kinoise.

Après la réception symbolique d'un carton de ces équipements, le responsable du service de l'intendance et logistique a remercié la communauté islamique pour ce geste. "Grande est la joie de son excellence monsieur le ministre, Jean-Jacques Mbungani, depuis l'étranger où il séjourne pour une mission officielle, d'accompagner cette initiative et de nous dépêcher pour le représenter", a-t-il déclaré.

Le responsable du service de l'intendance au ministère de la Santé a salué aussi les organisateurs de cette grande activité qui cadre avec le plan d'action qu'il a instauré dans son ministère. "Nous avons été conviés pour la réception d'un lot important des équipements contre la covid-19, et profitons de l'occasion pour saluer la volonté de la communauté ismaélienne qui actionne dans les structures hospitalières, car ces actions cadrent avec la vision non seulement du chef de l'Etat, mais aussi avec le plan d'action du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention", a confié le représentant du ministre de la Santé ublique, Hygiène et Prévention, John Efambe.