Congo-Brazzaville: ARTs contemporains - Dix-sept artistes primés à la clôture de la Riac

Les différents prix décernés par les ateliers Sahm visent à encourager les artistes qui se sont distingués par leur dévouement et leur créativité tout au long de la neuvième édition de la Rencontre internationale d'art contemporain (Riac) organisée du 3 au 26 septembre, à Brazzaville.

Comme il est de coutume lors de la clôture de chaque édition, la Riac a célébré le sacrifice et la volonté remarquable de dix-sept artistes en leur octroyant des bourses, des résidences, des matériels et la promesse d'une participation à la prochaine édition de l'événement. Pour Bill Kouélany, responsable du festival piloté par les ateliers Sahm qu'elle dirige également, ces prix ne sont pas extraordinaires, mais cela reste significatif pour continuer à soutenir les artistes qui régulièrement abattent un travail remarquable dans le domaine de l'art contemporain.

Concernant le prix des invités, l'artiste peintre Leuna Njiele Noumbimboo et le danseur Junior Boogy du Cameroun bénéficient d'une participation et d'une résidence d'un mois lors de la prochaine Riac. La mention spéciale revient à Alegra Nicka et Sarah Paul Nkoukou. Octroyé par Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Secteur informel, de l'Artisanat, ce prix permettra aux deux lauréates d'être accompagnées tous les mois, durant une année, pour pouvoir créer davantage et se récréer, voire subvenir à certains besoins personnels.

Le prix de la recherche à Paris, accordé par l'Institut français, est revenu à l'artiste Vanessa Manta, lauréate du prix de la mention spéciale lors d'une précédente Riac. « Je suis très émue. Je sais que les ateliers Sahm c'est ma maison, cependant je reste fière de ce prix car j'ai travaillé dur surtout dans l'atelier photo avec M.Yvon Ngassam qui m'a mis de la pression sur la nécessité d'aller jusqu'au bout de son objectif. Merci également à Bill Kouelany, fondatrice de ce centre d'art, qui ne cesse de nous soutenir dans notre parcours artistique », a-t-elle confié.

Après avoir été décernée plusieurs fois aux plasticiens, la bourse annuelle de travail Gasteatelier-Krone-Aarau revient cette année à la danseuse et performeuse Sam BB. L'artiste bénéficiera notamment d'une résidence de trois mois en Suisse.

Par ailleurs, la neuvième Riac a offert également des bourses de soutien à quelques artistes de diverses disciplines (performance, danse, critique d'art, vidéo), à savoir Joel Assebako, Karel Kouelany, Grace Tengo, Girel Ganga. Outre la bourse de soutien, Joel Assebako, Karel Kouelany et Grace Tengo sont invités en 2022 en France pour vivre de nouvelles expériences avec d'autres artistes. L'innovation cette année c'est l'obtention du prix de soutien non pas par un artiste mais plutôt par un groupe de musique et percussion, précisément le Musée d'art.

Toujours en terme d'encouragement et aussi de découverte, le duo des jumelles Victoire et Victoria, à peine 14 ans, a reçu du matériel devant lui servir à poursuivre sa réflexion et à peindre davantage de façon professionnelle. Dans cette catégorie, on retrouve également d'autres lauréats comme Obed Nkondi, Aïssatou Cissé, Cid Lhyther et David Velela.

Après trois semaines d'échanges, de partages et de découvertes autour des arts plastiques, la danse, la sculpture, la critique d'art et la performance, les artistes ont clôturés la neuvième édition de la Riac dans une ambiance très festive. Rendez-vous est donc pris pour une édition inédite de l'événement en 2023, à Brazzaville.