Afrique: Méfaits des systèmes d'intelligence artificielle - Le HCDH exhorte les Etats à créer un dispositif efficace pour contrer le fléau

Dans le but d'interpeler les gouvernements et d'inciter la communauté internationale à prendre les mesures fortes, capables de contrer et de lutter contre les méfaits de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme (HCDH) a fait, le week-end dernier, une déclaration sur la question.

Appelant les gouvernements à mettre sur pied une stratégie efficace afin de faire face au fléau, la HCDH, Michelle Bachelet, a exhorté les responsables de la communauté internationale à imposer un moratoire sur l'utilisation de certains systèmes d'intelligence artificielle. Car, cela permettra de protéger les droits humains face à leurs utilisations.

« L'intelligence artificielle pourrait avoir des effets négatifs, voire catastrophiques si elle est utilisée sans prendre suffisamment en compte la manière dont elle affecte les droits humains », a déclaré le HCDH, en précisant que cette nécessité d'instaurer en urgence ces garde-fous ou un moratoire sur la vente et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle se justifie par le fait qu'il y a un risque grave d'atteinte aux droits de l'homme. D'autant plus que les technologies d'intelligence artificielle peuvent avoir des effets négatifs, voire catastrophiques si elles sont utilisées sans prendre en compte leurs conséquences et la manière dont elles affectent les droits humains.

« Plus les risques pour les droits de l'homme sont élevés, plus les obligations légales relatives à l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle devraient être strictes. L'intelligence artificielle est très prometteuse pour améliorer la prestation des soins de santé et la médecine dans le monde entier. Mais, le plus important est de savoir si l'éthique et les droits de l'homme sont placés au cœur de leur conception », a ajouté Michelle Bachelet, avant de spécifier qu'il est nécessaire de réaliser une évaluation des risques des différents systèmes qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Malgré le fait que l'évaluation et la prise en compte des risques peuvent prendre un certain temps. Pour ce faire, les États devraient imposer des moratoires sur l'utilisation des technologies potentiellement à haut risque.